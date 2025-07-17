Росії далі буде тільки гірше: в ОП пояснили, чому Шмигаля обрали на посаду міністра оборони

Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони України. Його призначили на цю посаду завдяки досвіду, який він зможе ефективно використати в новій ролі.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль добре розуміється на бюджетуванні державних програм і має міцні особисті зв'язки з низкою європейських партнерів.

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Шмигаль має потрібний досвід для цієї посади

Він також додав, що в Європі та Ізраїлі поширена практика, коли колишній прем'єр-міністр або міністр юстиції обіймає посаду міністра оборони.

"Це людина, яка обізнана в тому, що відбувається в логістиці, в модерації. Досвід Шмигаля як прем'єра – очевидний. Я не думаю, що хтось скаже, що за 5 років людина не занурилася глибоко в розуміння того, що таке модераційні процеси", – сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що досвід Шмигаля як міністра оборони буде важливим, адже Міністерство оборони – це ключовий модераційний центр. Усе, що сьогодні відбувається на полі бою, залежить від того, наскільки Україна здатна самостійно забезпечувати себе інструментами для ведення війни. Хоча наразі країна покриває близько 40% таких потреб, все одно не обійтися без донорських або інвестиційних коштів.

Від модераційних процесів Міністерства оборони залежить, наскільки швидко, якісно і в якому обсязі ми отримаємо інструменти, що суттєво впливають на розуміння ситуації Росією: їй буде тільки гірше, болючіше й дорожче,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що це – головне завдання Шмигаля. Він здатен забезпечити ефективну модерацію ключового напрямку, який визначає виживання України.