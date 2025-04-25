На що піде Путін, щоб втримати Трампа у переговорах

Дональд Трамп обіцяє протягом наступних двох тижнів визначитися з участю США у перемовинах між Росією і Україною, якщо найближчим часом не вдасться досягти прогресу.

Трамп видає бажане за дійсне?

За 2 тижні – це якраз 8 – 9 травня. Тоді буде 80-та річниця перемоги у Другій світовій війні, а також парад у Москві, який є однією з головних політичних подій для Владіміра Путіна. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

До теми Кремль пропонує Трампу "шикарний компроміс"

Трамп може вважати, що до цієї дати Путін змушений знайти варіант виходу з ситуації, який дозволить йому продемонструвати свою миролюбність і "перемогу" у так званій "СВО". Якщо Путін не зробить такого подарунка на 100 днів президентства Трампа, то на своє головне свято має погодитися із якоюсь домовленістю, яка, за словами Трампа, буде сприйнята і Україною, і Європою.

Трамп переконує, що продовжує тиснути на Росію. Однак ніяких прикладів цього, а також реальних інструментів для тиску не наводить. До речі, він і не сказав, що злочини Путіна проти цивільного населення України є якоюсь проблемою для продовження подальших перемовин. Хоча в Трампа прямо запитали, наскільки обстріл Києва заважає переговірному процесу, і отримали пряму відповідь, що це не є перешкодою.

До речі, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що удар Путіна по Україні 24 квітня був жахливим, але разом із цим нагадав, що війну потрібно закінчувати. Трамп підтвердив цю думку і пообіцяв серйозні результати вже протягом наступних кількох днів.

Можливо, в американського президента є очікування від перемовин, які має провести у Москві його спеціальний представник Стів Віткофф. Хоча досі Віткоффу не вдавалося добитися жодних реальних результатів від Путіна. Ті заяви, які виголошують російські чиновники і Путін, в принципі не залишають жодних сумнівів, що Росія не відмовляється від жорстких вимог до України.

Залишається під великим знаком питання, чи не видає Трамп бажане за дійсне, щоб приховати фіаско своїх переговірних зусиль. Наразі американський президент явно не визначився з тим, якою буде його тактика, якщо його поразку щодо Путіна помітять. Трампу не зможе пояснити свій реальний вплив на російського лідера.

На які поступки піде Росія

Коли у Трампа запитали про поступки, на які має піти Росія, щоб завершилася війна, він сказав, що сам факт збереження української держави і те, що Росія не буде захоплювати нові українські території – вже є значною поступкою з боку Росії. Таким чином в очах американського президента легітимізується надбання Росії на українських територіях і всі руйнування, які вона здійснила протягом 11 років жорстокого конфлікту.

Якщо вважати, що єдиною поступкою з боку Росії є той факт, що вона не буде продовжувати війну і захоплювати нові українські території, то:

по-перше, чим має поступитися Україна;

по-друге, чому в такій ситуації Росія має відмовитися від своїх агресивних цілей;

по-третє, якими є інструменти, які примусять Путіна дійсно припинити військові дії на лінії фронту?

Наразі я знаю тільки один такий інструмент – це очевидне небажання Путіна припиняти перемовини із Трампом. Очевидно, російський президент хоче використати той факт, що його американський колега дозволив йому перервати міжнародну ізоляцію.

У такий спосіб він продемонстрував, що зусилля з ізоляції агресивної країни, яка зруйнувала міжнародне право і займається щоденними злочинами на чужій землі, є абсолютно неефективним механізмом впливу на її керівництво.

Ми бачили, наскільки нервово у російській столиці сприйняли погрози Трампа відмовитися від участі у процесі перемовин. Як бачимо, і зараз американський президент дає зрозуміти, що таке рішення дійсно може бути ухвалене, якщо не буде очевидного прогресу у російсько-українській війні, і якщо Росія не піде на певні поступки. Білому дому залишається тільки зрозуміти, яким має бути рівень цих поступок з боку Путіна, щоб утримати Трампа в переговірному процесі. Відповідь на це питання ми можемо дізнатися наступними днями і тижнями.