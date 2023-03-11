Чому ППО інколи складніше збити дрон, ніж ракету

В ніч проти 9 березня Росія вчергове масовано атакувала Україну, запустивши ледь не сотню ракет, зокрема, гіперзвукових. Також знищити українців країна-терористка намагалася й за допомогою іранських "Шахідів".

Тоді захисникам України вдалося збити 4 з 8 ворожих БпЛА. Як неодноразово представники сил ППО заявляли, іноді дрони збити важче, ніж ракети. В етері національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому це так, повідомляє 24 Канал.

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Важливий розмір повітряної цілі

Він підкреслив, що умовно так стверджувати можна. Усе – через розмір повітряної цілі.

Кожна ціль має ефективну відбиваючу поверхню. Чим більша ціль, тим краще її видно радіолокаційно,

– сказав Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що є різні типи БПЛА. І складність у тому, що вони малопомітніші, якщо порівнювати з ракетами. Натомість ракета – більш швидкісна.

Відтак складність збиття повітряної цілі залежить від умов та обстановки, яка складається.

"Шахіди" маскують

Раніше Юрій Ігнат також зазначав, що росіяни під час атак маскують свої БПЛА, щоб їх важче було збивати українським силам ППО. Зокрема, запускають їх над руслом Дніпра.

Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб бути малопомітним, – і ракети, і "Шахіди", щоб могли пролітати і досягати своїх цілей,

– відзначив Юрій Ігнат.

Однак ці методи російських загарбників уже відпрацювали українські військові. Саме тому наша ППО збиває більшість іранських дронів, які для атак використовують противники.

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