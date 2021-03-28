Чому Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі: назвали можливі причини

Гігантське вантажне судно Ever Given вже п'ятий день блокує рух в Суецькому каналі. Чому воно могло сісти на мілину – читайте далі.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Свою думку щодо цього глава управління каналу Усама Рабіє висловив у суботу, 27 березня. Він, зокрема, виключив як версію навмисні дії.
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Остаточні причини інциденту, як наголосив Рабіє, з'ясовуватимуть у ході розслідування. Він запевнив, що документації для цього більш ніж вистачає.
Сильні вітри й погодні фактори – не основні причини, через які судно сіло на мілину. Ймовірно, є також технічні або людські помилки,
– зауважив глава управління каналу.
Він підкреслив, що у процесі зняття контейнеровоза з мілини є прогрес. Проте конкретних термінів, коли судноплавство через Суецький канал розблокують, не називав.
Напередодні у компанії Boskalis з Нідерландів, яка бере участь у рятувальній операції, оцінили ситуацію в Суецькому каналі. Там вважають, що для її завершення знадобиться кілька тижнів.Зверніть увагу! 27 березня з-під судна вилучили понад 20 тонн ґрунту, завдяки цьому його вдалося трохи зрушити з місця. Проте станом на 28 березня Ever Given досі перекриває канал.
Коротко про ситуацію в Суецькому каналі
- Величезне вантажне судно Ever Given сіло на мілину 24 березня. 400-метровий контейнеровоз знесло з курсу поривом вітру.
- Він заблокував рух у Суецькому каналі, через який проходить один з найбільш завантажених морських торговельних шляхів у світі.
- Через це там утворився затор – проходу через канал очікує понад 300 суден. Наразі їм надають усю необхідну логістичну підтримку.
- Простій стількох кораблів означає для світової торгівлі затримку товарів на величезну суму – вона сягає 400 мільйонів доларів за годину.