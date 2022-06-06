Чому фанати псевдореспублік – перші кандидати для знищення Росією

До речі, для рашистів властивий чіткий поділ людей на сорти. І мова не лише про те, що воювати в Україну посилають переважно представників різноманітних етнічних меншин, яких прихильникам "расової чистоти" зовсім не шкода.

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Публічно вони постійно оголошують українців із собою "одним народом", але на прикладі окупованих районів зрозуміло, що за цим стоїть на практиці.

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Зараз усім очевидно, що на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей реалізується план щодо провокацій із дискредитацією західної допомоги озброєнням.

План примітивний (як і все, що вони роблять). Беруть обстрілюють Донецьк з усіх доступних засобів (аби було якомога більше жертв), запускають інформаційну тему, що це "західна зброя" й розкручують її через своїх агентів впливу.

Але тут показово те, що на забій знову призначені мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Очевидно, й через вісім років окупації для рашистів вони – "другий сорт", який зовсім не шкода пустити на забій, заради сумнівних інформаційних операцій. Їх "не шкода".

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Не можна сказати, що "природних московитів" їм дуже шкода, але мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей точно ніхто рахувати не збирається.

Практика ведення війни із масовою мобілізацією там "гарматного м'яса" тут теж показова. Отже, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей для окупанта – все одно українці. Якими б "промитими" не були їхні мізки, їх все одно краще знищити. Ось такий він – рашизм. І у цьому теж, до речі, виразно фашистський.

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