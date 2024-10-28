У чому головна небезпека використання військ КНДР проти України

Росія найближчими днями може збільшити кількість військ Північної Кореї для участі в бойових діях в Курській області, де ЗСУ почали активні штурми. Північнокорейські солдати згідно з задумом Путіна мають замінити втрати російської армії, за добу вони перевищують 1000 осіб.

Часто на найгарячіших напрямках, зокрема Покровському, противник, не маючи стратегічних резервів, маневрує оперативними. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу наголосив, що втрати ворога змушують Путіна певним чином їх компенсувати.

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Застосування Росією військ КНДР – серйозний сигнал

В Кремлі були випробувані десятки різних способів як компенсувати втрати особового складу російської армії на фронті. Очевидно, що ці північнокорейські вояки – це, зі слів Лакійчука, перший дзвіночок діяльності в цьому напрямку, яка з часом може посилитись.

Якщо мова йде про 11 – 12 тисяч північнокорейських солдатів, тоді їх вистачить на 2 – 3 тижні бойових дій, враховуючи добові втрати. Але сам початок використання Росією північнокорейських військ – це серйозний сигнал і він поганий,

– зауважив Лакійчук.

Якщо Путіну і Кім Чен Ину вдасться масштабувати цей досвід з залучення військ КНДР у перспективі до 100 – 300 тисяч солдатів, тоді, зі слів керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", завдяки наявності північнокорейських фейкових "бурятів" можна буде обійтися без проведення часткової мобілізації. Вона вкрай необхідна Росії, однак її дуже не хоче оголошувати Путін.

"Але в Кадирова його війська TikTok не менші, вони теж йдуть на фронт. Тоді українські військові навіть кажуть, що це добре, коли ними поповнюється обмінний фонд, бо вони вартують більше, ніж тульські чи псковські івани. Однак щодо північнокорейських солдатів, які можуть опинитися у полоні, виникає запитання, чи коштують вони щось для свого лідера Кім Чен Ина чи Путіна?", – озвучив Лакійчук.

Нагадаємо, перші війська з КНДР прибули до Курської області 23 жовтня. Видання The New York Times повідомило, що до 28 жовтня на Курщину Росія перебазує додаткові сили, ще 5 тисяч північнокорейських солдатів. Вони будуть направлені з Владивостока на літаках Іл-76 на російський військовий аеродром, а звідти на поле бою.