Чому Херсон залишився без світла – відповідь голови ОВА

Окупанти підірвали високовольтні лінії електропередач на Херсонщині. Унаслідок цього обласний центр та низка інших населених пунктів регіону залишилися без світла.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його словами, пошкодження є масштабними.

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Окупанти продовжують тероризувати мирне населення на Херсонщині

Голова Херсонської ОВА стверджує, що окупанти підірвали високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Це спричинило перебої в електропостачанні багатьох населених пунктах області.

Росіяни зруйнували близько півтора кілометра опор та ліній електропередач у тимчасово окупованому Бериславі. Через це місто теж залишилося без світла.

Ярослав Янушевич попередив, що, на жаль, полагодити пошкодження швидко не вийде. Окупанти не дадуть цього зробити, до того ж у місті бракує фахівців та обладнання. Ймовірно, у Бериславі не буде світла аж до повного звільнення міста.

На додачу, росіяни замінували водонапірні свердловини населеного пункту. Загалом їх у Бериславі 14, число замінованих наразі уточнюється.

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Ситуація на Херсонщині: актуальні новини

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що колаборанти активно покидають правий берег Дніпра. Крім того, Херсон вийшли представники військового керівництва Росії та елітні війська.

Однак на правому березі досі залишається велика кількість окупантів. Росіяни готуються до оборони загарбаних територій та будують фортифікаційні споруди.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів, чому окупанти знищили за собою усі плавзасоби, які могли б допомогти військовим, що залишилися на правому березі, відступити. Він пояснив, що керівництво загарбників наказало це зробити, аби ЗСУ, коли звільнять правий берег, не почали одразу перекидати війська на іншу сторону Дніпра.

Світан додав, що російські військові, які під час відступу зберуться біля мостів, будуть справжнім "подарунком" для української артилерії. Це може вказувати на те, що окупанти вирішили використати солдатів з правого берега як "гарматне м'ясо", щоб затримати просування ЗСУ.

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