Ворог не може постійно завдавати удари високоточною зброєю, – Ігнат пояснив зменшення атак

Уночі 30 червня противник вкотре атакував територію України. Однак цього разу окупанти застосували менше повітряних цілей, ніж зазвичай.

Це в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, загарбники не можуть дозволити собі постійно завдавати ударів високоточною і далекобійною зброєю, передає 24 Канал.

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Як ЗСУ сприяють зменшенню атак

Ігнат пояснив, що росіяни досить часто використовують ракети С-300, які не можуть летіти далеко, але все ж таки досягають прифронтових міст.

І ця ніч не виняток. 4 ракети в напрямку Запоріжжя. Були певні об'єкти там атаковані,

– сказав речник.

Крім того, він наголосив, що найефективнішим методом боротьби з масованими ракетними атаками є знищення пускових установок. Позаяк наші воїни-артилеристи систематично їх ліквідовують, масованих атак стає все менше.

Що відомо про нічну атаку на Україну