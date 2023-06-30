Ворог не може постійно завдавати удари високоточною зброєю, – Ігнат пояснив зменшення атак
Уночі 30 червня противник вкотре атакував територію України. Однак цього разу окупанти застосували менше повітряних цілей, ніж зазвичай.
Це в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, загарбники не можуть дозволити собі постійно завдавати ударів високоточною і далекобійною зброєю, передає 24 Канал.
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Як ЗСУ сприяють зменшенню атак
Ігнат пояснив, що росіяни досить часто використовують ракети С-300, які не можуть летіти далеко, але все ж таки досягають прифронтових міст.
І ця ніч не виняток. 4 ракети в напрямку Запоріжжя. Були певні об'єкти там атаковані,
– сказав речник.
Крім того, він наголосив, що найефективнішим методом боротьби з масованими ракетними атаками є знищення пускових установок. Позаяк наші воїни-артилеристи систематично їх ліквідовують, масованих атак стає все менше.
Що відомо про нічну атаку на Україну
- Близько опівночі у низці областей оголосили повітряну тривогу. Вже о 2 годині ночі Віталій Кім повідомив, що над Миколаївщиною збили "Шахед", його уламки впали на території міста. Почалась пожежа.
- О 2:34 Кім зазначив, що минулося без жертв. Загорілося 20 квадратних метрів трави та дах житлового будинку. На щастя, полум'я вдалося ліквідувати вже.
- Водночас у Запоріжжі також чули вибухи. Росіяни атакували область ракетами С-300. Близько 3 ночі був відбій повітряної тривоги.
- Окупанти випустили 13 іранських дронів-камікадзе та 4 ракети з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 ударних дронів.