У кількох районах Києва тимчасово зникала вода: у чому причина
Унаслідок російської атаки на енергооб'єкти Києва знеструмлено один із водопровідних об'єктів. Через це у кількох районах столиці можуть спостерігатися перебої у водопостачанні.
Про це повідомили у КМДА.
У яких районах тимчасово може не бути води?
У Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва спостерігалося зниження тиску води. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачанням.
У міськраді уточнили, що після відновлення електропостачання тиск води поступово нормалізується. Однак для повного відновлення подачі води знадобиться додатковий час.
Близько 14:29 стало відомо, що водопостачання правобережної частини Києва відновлено.
Водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам,
– йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, ще вранці у столиці були запроваджені екстрені відключення світла. У цей час графіки не працюють.