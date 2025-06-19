У Росії дуже злякалися ізраїльської операції проти Ірану: що найбільше жахає Кремль

Події на Близькому Сході змушують Кремль нервувати. У Москві побоюються, що сценарій військового тиску, який зламав іранську "невразливість", може повторитися і для Росії.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі 24 каналу зазначив, що в Росії справді злякалися ізраїльської операції. Вони бояться втручання США та падіння іранського режиму.

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Іран багато вкладав в ППО

Для Росії Іран досі залишається важливим союзником.

"Вони справді проєктують ситуацію на себе. А що буде, якщо Росія зіткнеться з такою самою інтенсивністю ударів – скажімо, з боку повітряних сил Сполучених Штатів? Коли кажуть, що в Ірану не було ППО – це неправда. Вони вкладали в це дуже багато", – сказав Сергій Данилов.

Він додав, що Іран мав як власні розробки, так і російські зразки техніки. Вважалося, що досягти переваги в повітрі над Іраном – а тим паче змусити іранський режим капітулювати – або неможливо, або вкрай складно.

І в Росії цей урок, здається, починають добре засвоювати. Починають боятися,

– зазначив Данилов.

Він також зауважив, що Росія намагається зобразити Україну як Іран, а себе – як Ізраїль. Саме так вона прагне "продати" себе Трампу.