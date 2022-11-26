Люди в його ситуації стають параноїками, – Фейгін про ймовірні плани ліквідації Лукашенка

Американські аналітики з інституту Ленсінга вважають, що Владімір Путін вирішив ліквідувати Олександра Лукашенка, щоб контролювати білоруську армію. Якщо головною перешкодою для участі війська у війні є самопроголошений президент, то такі дії є логічними.

Про це для 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що Москва давно не любить Лукашенка.

До теми Путін хоче ліквідувати Лукашенка, щоб захопити контроль над армією Білорусі, – Інститут Ленсінга

"Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями й набрид ще до війни, бо отримував гроші й постійно щось обіцяв", – зазначив Фейгін.

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Лукашенко знає про загрозу

За словами правозахисника, Кремль має багато питань до Лукашенка. Проте тут вже фінальна головна точка – для Путіна зараз немає нічого важливішого за війну, яку Росія програє.

Спротив Лукашенка викликає межове роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Проте Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її є багато і диктатор намагається захищатися, – сказав Фейгін.

Як зазначив правозахисник, ймовірно, Лукашенко має частину оточення, якому може довіряти. Це представники армії та силових структур.

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Лукашенко закінчить як і всі диктатори

Фейгін сказав, що коли смерть очільника МЗС Білорусі Макея була несподіваною, то це може ще більше налякати Лукашенка. Правозахисник переконаний – білоруський диктатор закінчить життя так само як інші диктатори в історії.

"У Лукашенка параноя, що його можуть ліквідувати. У його ситуації люди стають параноїками. Він стежить за новинами", – зазначив Фейгін.

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Він вважає, що Лукашенко може спробувати маніпулювати Заходом і говорити про своє скрутне становище. Ці наративи просував вже мертвий очільник МЗС Білорусі. Фейгін сказав, що в умовах війни така поведінка Макея виявилася неприпустимою для Кремля.

"Вважаю, що для Лукашенка зараз все погано. Він має вийти з ситуації. Лукашенко має канали спілкування з Україною і можна припустити, що він підійшов до межі, де треба щось вирішувати", – додав Фейгін.