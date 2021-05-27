Боїться коронавірусу: сусіди КНДР припустили, чому Кім Чен Ин так рідко з'являється на публіці

У Південній Кореї припустили, що саме пандемія коронавірусу стала причиною того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин почав рідше з'являється на публіці. Сам Кім Чен Ин, оцінивши ситуацію в країні, назвав її "найважчою в історії".

Представник міністерства у справах об'єднання двох Корей зазначив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин останнім часом дійсно скоротив свою участь у публічних заходах.

Важливо КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії, – Кім Чен Ин поскаржився на COVID-19

Як припустив чиновник журналістам на умовах анонімності, це може бути пов'язане з побоюваннями щодо поширення COVID-19 у всьому світі.

Минулого і цього року, схоже, спостерігається тенденція до зниження громадської діяльності (Кім Чен Ина – 24 канал) на тлі COVID-19. Винятки становить його участь у великомасштабних політичних заходах, таких як з'їзд партії,

– сказав чиновник.

Зауважимо, що Кім Чен Ин у посланні учасникам VIII з'їзду Об'єднаних профспілок заявив, що КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії.

"Поліпшення стандартів життя людей… навіть у найгіршій ситуації, в якій нам доводиться долати безпрецедентну кількість викликів, залежить від ролі, яку відіграють партійні осередки, первинні організації партії", – зазначив Кім Чен Ин.

Зникнення Кім Чен Ина: головне

З 21 квітня 2020 року низка світових ЗМІ з посиланням на різні джерела писали про смерть керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, яка начебто сталася через наслідки невдалої операції на серці.

Про загибель Кім Чен Ина заговорили після того, як північнокорейський лідер декілька тижнів не показувався на публіці.

Однак після майже тритижневої загадкової відсутності він знайшовся.