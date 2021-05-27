Боїться коронавірусу: сусіди КНДР припустили, чому Кім Чен Ин так рідко з'являється на публіці

У Південній Кореї припустили, що саме пандемія коронавірусу стала причиною того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин почав рідше з'являється на публіці. Сам Кім Чен Ин, оцінивши ситуацію в країні, назвав її "найважчою в історії".
Представник міністерства у справах об'єднання двох Корей зазначив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин останнім часом дійсно скоротив свою участь у публічних заходах.
Важливо КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії, – Кім Чен Ин поскаржився на COVID-19
Як припустив чиновник журналістам на умовах анонімності, це може бути пов'язане з побоюваннями щодо поширення COVID-19 у всьому світі.
Минулого і цього року, схоже, спостерігається тенденція до зниження громадської діяльності (Кім Чен Ина – 24 канал) на тлі COVID-19. Винятки становить його участь у великомасштабних політичних заходах, таких як з'їзд партії,
– сказав чиновник.
Зауважимо, що Кім Чен Ин у посланні учасникам VIII з'їзду Об'єднаних профспілок заявив, що КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії.
"Поліпшення стандартів життя людей… навіть у найгіршій ситуації, в якій нам доводиться долати безпрецедентну кількість викликів, залежить від ролі, яку відіграють партійні осередки, первинні організації партії", – зазначив Кім Чен Ин.Зверніть увагу! Раніше більшість дипломатів залишили КНДР через важку ситуацію з коронавірусом. У Північній Кореї спостерігається гострий дефіцит товарів та ліків.
Зникнення Кім Чен Ина: головне
- З 21 квітня 2020 року низка світових ЗМІ з посиланням на різні джерела писали про смерть керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, яка начебто сталася через наслідки невдалої операції на серці.
- Про загибель Кім Чен Ина заговорили після того, як північнокорейський лідер декілька тижнів не показувався на публіці.
- Однак після майже тритижневої загадкової відсутності він знайшовся.