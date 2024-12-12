"Чому ми це робимо": Трамп виступив проти ударів ЗСУ по Росії американською далекобійною зброєю

Трамп виступив проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії американською далекобійною зброєю. Окрім того, він розкритикував Київ за запуски цих ракет у листопаді.

Політик вважає, що це веде до ще більшого загострення ситуації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Time.

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Кризу на Близькому Сході легше вирішити, ніж в Україні, – Трамп

"Я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", – сказав політик.

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Трамп вихвалявся, що зможе досягти миру між Росією та Україною за 24 години. Однак тепер визнав, що це складніше, ніж він казав.

На думку Трампа, близькосхідну кризу вирішити простіше, ніж українську.

Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається,

– сказав майбутній президент США.

Він додав, що використає підтримку України США як важіль впливу на Росію під час перемовин про припинення війни.

Він запевнив, що хоче досягти згоди, а єдиний спосіб для цього – "не відмовлятися".