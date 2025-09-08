Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що поки триває війна Росії проти України, російські дрони періодично можуть залітати в сусідні країни. Це стосується не лише Польщі, а й країн Балтії.

Чим обумовлена реакція Польщі?

Відсутність реакції з боку держав, у цьому випадку Польщі, може бути пов'язана з кількома факторами.

Перший – можливо, така політична згода є всередині Альянсу: не збивати, не провокувати. Нащо воно потрібно? Хай краще він там десь залетить, можливо, вилетить назад, знову в Україну, і можна видихнути з полегшенням. Можливо, він впаде десь у ставку, щоб ми тут нікого не тривожили, а то будемо збивати – він вибухає, це вибух, і людей це бентежить,

– сказав Іван Ступак.

Він додав, що важко сказати, яку роль відіграє небажання турбувати громадян країни і яку – економія "дорогоцінних" ракет.

Другий фактор може бути суто технічним: країни просто не можуть помітити ці дрони, бо вони летять дуже низько. В Україні ж уже навчились їх ідентифікувати, визначати місця запуску, траєкторії та напрямок польоту.

"У нас є численні моніторинги у публічних джерелах, які позначки розставляють на віртуальній мапі. От, кажуть, табун там – 20 штук на Чернігівщині, там – 25 на Вінниччині. І в нас є розуміння. Я припускаю, що в Польщі банально немає засобів, які можуть побачити, що ці дрони залітають на територію Польщі", – сказав Ступак.

Він додав, що в Польщі, ймовірно, дізнаються про дрон постфактум, коли до поліції звертаються громадяни. Така сама ситуація відбувається, наприклад, у Литві. Він зазначив, що його знайомі з Литви розповідали: влада не може ідентифікувати, коли дрони залітають і де вони падають. Про це повідомляють жителі, які, наприклад, бачать дрон на своєму городі. Тоді приїжджають спецслужби та розміновують його.