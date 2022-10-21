Чому наступ із Білорусі на Захід України майже неможливий: розбір аналітиків зі США

Ймовірність наступу з Білорусі на Західну Україну є низьким. Адже Росія не може перекрити постачання Україні техніки з Заходу.

Відповідну інформацію 21 жовтня повідомили в американському Інституті вивчення війни, інформує 24 канал. Там відреагували на дані про зростання загрози нового наступу зі сторони Білорусі.

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В ISW пояснили питання наступу з Білорусі

Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким, попри заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) Олексія Громова про зростання такого ризику,

– заявили в ISW.

У Інституті вивчення війни також вважають, що:

напад з Білорусі залишається малоймовірним у найближчі місяці;

російські сили не мають можливості перекрити українські шляхи постачання із Заходу через наземний наступ.

"Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід розташована за 30 кілометрів від білоруського кордону, а Прип'ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях", – повідомили в Інституті вивчення війни.

За їхніми даними, автомобільні дороги та залізничні колії України мають достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною й Угорщиною, тож напад Росії з Білорусі не може серйозно погіршити українські логістичні лінії бех проникнення вглиб України.

Так зробили росіяни, коли взимку бились за Київ. Проте аналітики зауважили, що у той час російська армія була сильнішою, а зараз вона значно ослаблена.

Коротко про ймовірний наступ з Білорусі

20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов попередив, що загроза відновлення Збройними силами Росії наступу на північному фронті зростає.

За його даними, напрямок наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону. Зокрема, для того, щоб перерізати логістику постачання зброї та техніки Україні від країн-партнерів.

Британська розвідка повідомила, що нове вторгнення до України з території Білорусі малоймовірне. За їхніми даними, Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості, адже її сили вже задіяні в Україні.

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