Частина Чернігова залишилась без світла: що сталося

У Чернігові частина міста 23 жовтня залишилася без електроенергії. Повернути світло в домівки мешканців Чернігова обіцяють упродовж декількох годин.

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако повідомив причину, чому в частині міста немає світла. За його словами, на одній із ліній "Чернігівобленерго" сталася аварія.

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Без світла частина центру Чернігова

Через аварію більшість абонентів центральної частини Чернігова та мікрорайону Лісковиця залишилися без світла.

У "Чернігівобленерго" розповіли, що через пошкодження кабельної лінії у Чернігові було знеструмлено 1700 абонентів в районі вулиці Кільцевої, ЗАЗу, Півців.

Згодом у компанії повідомили, що тільки-но енергетики заживили один район Чернігова, як пошкодження кабельної лінії 10 кВ сталося в центральному (район Лісковиці, вулиць Князя Чорного та Ремісничої).

Без електропостачання залишаються 2411 абонентів. Енергетики заявляють, що відновлювальні роботи вже ведуться, тож протягом двох годин світло буде.

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