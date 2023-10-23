Частина Чернігова залишилась без світла: що сталося

23 жовтня 2023, 17:10
Читать новость на русском

Джерело:

Олександр Ломако

У Чернігові частина міста 23 жовтня залишилася без електроенергії. Повернути світло в домівки мешканців Чернігова обіцяють упродовж декількох годин.

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако повідомив причину, чому в частині міста немає світла. За його словами, на одній із ліній "Чернігівобленерго" сталася аварія.

Дивіться також Без світла 443 населені пункти, але дефіциту немає: яка ситуація в енергосистемі 23 жовтня

Без світла частина центру Чернігова

Через аварію більшість абонентів центральної частини Чернігова та мікрорайону Лісковиця залишилися без світла.

У "Чернігівобленерго" розповіли, що через пошкодження кабельної лінії у Чернігові було знеструмлено 1700 абонентів в районі вулиці Кільцевої, ЗАЗу, Півців.

Згодом у компанії повідомили, що тільки-но енергетики заживили один район Чернігова, як пошкодження кабельної лінії 10 кВ сталося в центральному (район Лісковиці, вулиць Князя Чорного та Ремісничої).

Без електропостачання залишаються 2411 абонентів. Енергетики заявляють, що відновлювальні роботи вже ведуться, тож протягом двох годин світло буде.

Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК

  • Російські військові 22 жовтня обстріляли одну з теплових електростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
  • Пошкодження стосуються лише обладнання і минулось без жертв та постраждалих. Востаннє росіяни атакували одну з ТЕС компанії – 24 серпня.
  • З осені минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго перебували під атакою 35 разів.
  • На обстріл відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору. Тому Україна з допомогою партнерів зміцнює ППО.
  • В Укренерго розповіли, що через пошкодження обладнання ТЕС були знеструмлені побутові та промислові споживачі. Наразі теплоелектростанція працює. Енергопостачання споживачів, там, де це можливо, частково відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
  • Також через бойові дії та з інших причин в Україні без світла залишається 443 населені пункти. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.
  • Водночас електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів

Автор: Михайло Гема