Частина Чернігова залишилась без світла: що сталося
Джерело:Олександр Ломако
У Чернігові частина міста 23 жовтня залишилася без електроенергії. Повернути світло в домівки мешканців Чернігова обіцяють упродовж декількох годин.
Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако повідомив причину, чому в частині міста немає світла. За його словами, на одній із ліній "Чернігівобленерго" сталася аварія.
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Без світла частина центру Чернігова
Через аварію більшість абонентів центральної частини Чернігова та мікрорайону Лісковиця залишилися без світла.
У "Чернігівобленерго" розповіли, що через пошкодження кабельної лінії у Чернігові було знеструмлено 1700 абонентів в районі вулиці Кільцевої, ЗАЗу, Півців.
Згодом у компанії повідомили, що тільки-но енергетики заживили один район Чернігова, як пошкодження кабельної лінії 10 кВ сталося в центральному (район Лісковиці, вулиць Князя Чорного та Ремісничої).
Без електропостачання залишаються 2411 абонентів. Енергетики заявляють, що відновлювальні роботи вже ведуться, тож протягом двох годин світло буде.
Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК
- Російські військові 22 жовтня обстріляли одну з теплових електростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
- Пошкодження стосуються лише обладнання і минулось без жертв та постраждалих. Востаннє росіяни атакували одну з ТЕС компанії – 24 серпня.
- З осені минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго перебували під атакою 35 разів.
- На обстріл відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору. Тому Україна з допомогою партнерів зміцнює ППО.
- В Укренерго розповіли, що через пошкодження обладнання ТЕС були знеструмлені побутові та промислові споживачі. Наразі теплоелектростанція працює. Енергопостачання споживачів, там, де це можливо, частково відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
- Також через бойові дії та з інших причин в Україні без світла залишається 443 населені пункти. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.
- Водночас електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів