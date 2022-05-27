Чому Німеччині не варто займати позицію страуса зі зброєю для України

Наразі у ЗМІ публікується інформація про те, що нібито на Заході є якийсь консенсус не постачати Україні озброєння.

Німецький шпагат

Насправді німці єдині із західного світу займають таку дивну подвійну позицію, мовляв, не треба постачати важке озброєння Україні. Хоча постачання важкого озброєння вже йде.

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Україна – щит Європи

Є "Цезарі" 155 міліметрів із Франції і є відповідні італійські гармати FH70 (теж 155 міліметрів). Тобто це все – важке озброєння, не кажучи вже про те, що поставили 200 танків з Польщі, наші друзі зі Словаччини, Словенії постачають сюди всю номенклатуру озброєнь.

І якщо німці починають позиціонувати це як щось, що призведе до ескалації, що це конфлікт із НАТО, то не хочу засмучувати наших німецьких друзів – це вже відбувається і з цим ви нічого не зробите.

Тому що ви ні на кого не нападаєте – ви обороняєтесь. Або ми вас обороняємо. Поки що без німецьких Panzerhaubitze 2000. Ну, нічого. Свою дюжину цих машин ми отримаємо.

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Тут ситуація складніша. Я чому говорю, що ми отримаємо всю зброю? Може, не все одразу – це питання логістики. Справді, не все так просто, але всі системи озброєнь будуть сюди поставлені. У тому числі – й реактивні системи залпового вогню зі США. А може, вони вже тут? Хтозна.

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