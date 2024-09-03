Населення не буде вже через 30 – 40 років: які дії росіян на ТОТ до цього призведуть

На окупованих територіях справжня демографічна криза. Населення поменшало в кілька разів. Народжуваність стрімко знизилася, а смертність, навпаки, прогресує. На це вказують дії так званих "адміністрацій", які змінюють систему поховань.

Росіяни хочуть розвивати крематорії й зберігати прах в урнах, щоб витрачати менше місця на кладовищах. Які дії до цього призводять, в етері 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

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Чому на ТОТ може зникнути населення

Правозахисник розповів, що смертність на окупованих територіях прогресує через кілька факторів:

епідемія СНІДу;

ліки або дорогі, або їх взагалі немає, як-от для груп, хворих на цукровий діабет;

відсутня замісна терапія для людей, які вживають наркотики.

Медики, які працюють на росіян, зробили цікаву презентацію. У ній мовилося наступне: якщо надалі зберігатиметься теперішня ситуація, то населення на окупованих частинах Луганської та Донецької областей зникне через 70 років.

Але окупанти часто люблять применшувати проблему. Тому, я думаю, якщо зважати на правдиві цифри, то населення не буде вже через 30 – 40 років,

– підкреслив Павло Лисянський.