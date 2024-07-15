Бойкот Орбана в Європі: чи зможе ЄС скасувати головування Угорщини і що це означає для України

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З липня і до кінця року в Раді ЄС головує Угорщина. Саме так звана "миротворча місія" угорського прем’єра Віктора Орбана ознаменувала початок головування цієї країни в Раді ЄС.

За даними джерел 24 Каналу, всередині ЄС "зростає занепокоєння щодо ролі, яку Орбан приписує собі у так званій "миротворчій місії", де має бути зрозуміло, що він представляє лише власну країну".

Чого очікувати Україні наступні пів року, що означає "човникова дипломатія" Орбана та як її бойкотує ЄС – розповідає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Угорщина головує в Раді ЄС: що це означає для України

З 1 липня до кінця грудня в Раді ЄС головуватиме Угорщина, відповідно до ротаційного порядку. Країна, яка отримує президентство в Раді ЄС на шість місяців, виконує роль модератора і запроваджує свій порядок денний.

Від головуючої країни залежать пріоритети та тон дискусій, а також здатність ефективно вести перемовини зі всіма країнами-членами ЄС для досягнення консенсусу.

Наприкінці червня Будапешт представив свою програму на наступні шість місяців та сім пріоритетів, серед яких:

підвищення конкурентоздатності економіки ЄС,

зміцнення оборонної політики,

визначення "політики згуртованості", що передбачає балансування рівня всіх країн ЄС,

політика сільського господарства "орієнтована на фермерів",

реагування на "демографічні виклики",

процес розширення ЄС, заснований на заслугах.

Щодо України, то в своїй програмі Угорщина наголосила, що продовжуватиме роботу "на основі попередніх рішень і керівних принципів, встановлених Європейською Радою".Зокрема, Будапешт зосередиться на підтримці відновлення України та забезпеченні виділення траншів в межах фонду Ukrainian Facility. Крім того, Будапешт продовжить працювати над правовими питаннями щодо агресивної війни Росії проти України за підтримки Євроюсту.

Важливо, щоб жертви воєнних злочинів та іншої міжнародної злочинної діяльності мали доступ до належного захисту та підтримки за допомогою можливостей, які впроваджує ЄС,

– мовиться в програмі угорського головування.

В межах міграційної політики ЄС Будапешт розгляне наслідки війни в Україні й "продовжить діалог щодо прийому" українських біженців. Водночас Угорщина наголошує на необхідності "посилити заходи для забезпечення ефективного примусового повернення", аби зменшити зловживання міграційною системою ЄС.

Євроінтеграції Орбан не завадить, але чому блокує військову підтрмику для України

Зазначимо, що нині. Рада ЄС вже встигла продовжити тимчасовий захист для них до 4 березня 2026 року.

По євроінтеграційному треку головування Угорщини Україні не завадить. Києву вдалося відкрити перемовини про вступ до кінця червня — під час головування Бельгії в Раді ЄС. Тепер до кінця року Україна та ЄС зосередяться на скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС.

До теми Україна в ЄС до 2030: наскільки це реально, чи зможе Орбан заблокувати вступ і що буде далі

Посол Угорщини при ЄС Балінт Одор заявив, що проведення другої міжурядової конференції з Україною цього року не планується. Очікується, що друга міжурядова конференція відбудеться вже в 2025 році після завершення процесу скринінгу. Тоді в Раді ЄС головування перейде до Польщі.

Після двосторонньої зустрічі Орбана та Зеленського міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока наголосив, що головування Угорщини "зробить все можливе для полегшення процесу євроінтеграції" для Києва.



Янош Бока / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

У своїй програмі на шість місяців Угорщина не вказала військову підтримку України в межах Європейського фонду миру.Зазначимо, що Будапешт вже понад рік блокує транші з цього фонду на відшкодування наданої воєнної допомоги Україні державами-членами ЄС. Наразі заблокована сума становить 6,5 мільярда євро.

Крім того, невідомо чи вдасться ухвалити 15-ий пакет санкцій проти Росії під час головування Угорщини в Раді ЄС. Зазначимо, що вже у вересні Рада ЄС також має продовжити вже введені персональні санкції.

Аналітикиня центру Visegrad Insight Лука Флора Солтеш у коментарі 24 Каналу наголошує, що до "миротворчої місії" Орбана вважала, що головування Угорщини в Раді ЄС буде суто технічним, а Будапешт продемонструє те, що може впоратися з такою відповідальністю.

Однак, після тижня тролінгу я не впевнена, якими будуть наміри,

– ділиться експертка.

"Зробити Європу великою знову": для чого Орбан здійснив своє "миротворче турне"

Слоганом свого головування Угорщина обрала лозунг співзвучний із гаслом Дональда Трампа, з яким той здобув перемогу на президентських виборах в США у 2016 році. Як і Трамп, Віктор Орбан хоче "зробити великою знов", у цьому випадку не Америку, а Європу. Посол Угорщини при ЄС Балінт Одор відкинув схожість гасел і заявив, що ідея полягає в тому, що держави-члени ЄС сильніші разом, ніж поодинці.

Я згадую наше перше головування (в Раді ЄС – 24 Канал). Тоді, 2011 року, нашим гаслом було "Сильніша Європа". Тож це також є відображенням того, що це вже було 13 років тому. Я не знаю, чи хотів Дональд Трамп коли-небудь зробити Європу знову великою…

– відповів Балінт Одор на закиди.



Балінт Одор / Фото Х / Hungary in the EU

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан розпочав головування в Раді ЄС із так званого "миротворчого турне". Вперше за 12 років, 2 липня Віктор Орбан приїхав із візитом до Києва та провів двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери обговорили сусідські відносини: торгівлю, транскордонну співпрацю, питання інфраструктури та енергетики. Окремо час приділили й питанням нацменшин, якими активно опікується Будапешт.Зі свого боку, Віктор Орбан заявив про відкриття першої української школи в Угорщині й зазначив, що таких шкіл "буде стільки, скільки потрібно".

Водночас під час свого візиту до Києва угорський прем’єр запропонував Зеленському спочатку припинити вогонь, а вже далі говорити про мир.

Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин,

– сказав Орбан.



Віктор Орбан та Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві, 2 липня 2024 / Фото Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI / MTVA

На цьому "миротворча місія" Орбана не завершилась. Вже через три дні після візиту до Києва, 5 липня, угорський прем'єр опинився на поклоні в Путіна у Москві. Володимир Зеленський зазначив, що не знав про плани угорського лідера відвідати Росію, про це не знали й в ЄС. Пізніше, міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що Будапешт не зобов'язаний звітувати перед державами-членами ЄС щодо поїздок очільника уряду.

Під час візиту до Москви Віктор Орбан заявив, що приїхав заслухати позицію Путіна, а за результатами трьохгодинних перемовин визнав, що "позиції сторін далекі одна від одної". Російський диктатор Путін нагадав, що єдиний сценарій для завершення війни означає повну окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Після рукостискань у Москві на Орбана звалився шквал критики з боку європейських лідерів. Віктора Орбана не лише звинуватили у перемовинах з Путіним, але й в тому, що він зробив це одразу після початку головування Угорщини в Раді ЄС.

Угорська сторона ж заявила, що представляла лише інтереси своєї країни під час цього візиту та не говорила від імені ЄС. Водночас у своїх соцмережах на знімках у Москві Віктор Орбан використав символи угорського головування в Раді ЄС. І сам Путін сприйняв угорського лідера не лише як прем’єра Угорщини, а і як "головуючого в Раді ЄС".

Дивіться відео Орбана з поїздки у Москву:

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Угорщина не мала мандату на взаємодію з Росією.

Єврорада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України,

— наголосив Шарль Мішель.

Таємний лист Орбана та поїздка до Трампа

Після перемовин у Москві Віктор Орбан вирішив "відзвітувати" перед Мішелем та європейськими лідерами й написав "таємного листа". За даними журналістів, угорський лідер тезово згадав позицію України, однак більш детально сфокусувався на позиції Путіна.У документі мовиться про те, що Кремль нібито готовий розглянути перемир'я у тому випадку, якщо українську армію буде неможливо передислокувати та реорганізувати. Також Росія наполягає на умовах, які обговорювали під час перемовин у 2022 році у Стамбулі. Зокрема, це стосується нейтрального статусу України. Росія хотіла б бачити себе серед країн-гарантів безпеки для України, однак у разі можливого конфлікту, Москва хотіла мати право на блокування військової допомоги з боку союзників.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока зазначив, що його країна провела брифінги для союзників після візиту Орбана до Москви. За його словами, тепер європейські держави мають самостійно вирішувати подальші дії з огляду на надану інформацію.

Після Москви Віктор Орбан продовжив свою "човникову дипломатію". Про "мир" в Україні він вже встиг поспілкуватися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні.

Також на полях саміту НАТО у Вашингтоні Орбан поспілкувався з президентом Туреччини Тайїпом Ердоганом.

А вже після засідання Альянсу угорський лідер поїхав до Флориди, де зустрівся з головним кандидатом на президентських виборах США від республіканців, експрезидентом США Дональдом Трампом, на якого через кілька днів здійснять замах.

Місія миру 5.0. Для мене було великою честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи встановлення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему!

– написав Орбан у соцмережі X.

Як Орбан підриває єдність ЄС і позицію України

Експрезидент аналітичного центру GLOBSEC, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн у коментарі 24 Каналу назвав "миротворчі візити" Віктора Орбана небезпечними, оскільки це підриває позицію України, коли угорський лідер вдає, що "є якийсь компроміс між позиціями Росії та України".

Він вже пропонує, що Україна повинна, по суті, пожертвувати територією та визнати вимоги Путіна якимись чином, можливо, виправданими. А це вже означає хоча б часткову, але капітуляцію перед агресією Кремля,

– каже Фройденштайн.

Крім того, аналітик каже, що своїми діями угорський прем'єр підриває єдність Євросоюзу та "фактично змушує інших лідерів ЄС дистанціюватися від нього". Роланд Фройденштайн наголошує, що саме розділеного Євросоюзу чекають як Путін, так і Сі Цзіньпін і Дональд Трамп.

Віктор Орбан не проти. Він насправді любить бути тим, хто тролить владу ЄС, великі держави, великих гравців всередині Європейського Союзу, тому що саме тоді він дійсно починає насолоджуватися грою, коли він контролює інших людей,

– пояснив експерт.

Аналітикиня з Visegrad Insight Лука Флора Солтеш вважає "миротворчі поїздки" Орбана чистим піаром, зокрема, після виборів до Європарламенту, де ультраправим не вдалося отримати переважну більшість.

Я вважаю, що це переважно для його виборців, тому що вибори до Європарламенту, а також місцеві вибори не принесли тих результатів, на які він сподівався. Тож я вважаю, що це, безумовно, для піару. Я не думаю, що за цим дійсно стоїть мирна ініціатива,

– наголосила експертка.

Бойкот Будапешта: чи може ЄС скасувати головування Угорщини

Лідери держав-членів ЄС розкритикували Орбана за його візит до Москви. Хоча, його підтримав словацький друг Роберт Фіцо, до речі, під час першого виступу на публіці після замаху на нього.

Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього,

– сказав Фіцо.

Угорська сторона наголошує, що не порушила жодні з міжнародних правил та законів Євросоюзу під час візиту до Москви, однак, за даними FT порушення таки були.

Зокрема, Будапешт порушив договори ЄС , які забороняють будь-які "заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу.

, які забороняють будь-які "заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу. Крім того, в Євросоюзі діє правове положення, що закликає країни-члени вести зовнішньополітичну діяльність "беззастережно, в дусі лояльності та взаємної солідарності".

В ЄС вже почали бойкотувати головування Угорщини в Раді ЄС.

До прикладу, не всі країни посилають своїх міністрів на неформальні зустрічі, які відбуваються у Будапешті. На неформальному засіданні міністрів промисловості 9 липня були присутні лише сім міністрів, зустріч пропустив і єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока такий бойкот відкидає і каже, що навіть за таких обставин відбулася "значуща дискусія".

Поки що ми не отримали жодних вказівок від жодної країни-члена, що політичні міркування впливатимуть на рівень їхнього представництва на неформальних зустрічах,

– сказав Бока.

Крім того, після візиту Орбана до Москви президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може скасувати традиційну поїздку до головуючої країни. Також наразі невідомо чи дозволять виступити угорському прем’єру Віктору Орбану під час першого пленарного засідання в Європарламенті із презентацією пріоритетів своєї країни, яка головує в Раді ЄС.

Як пише FT, в ЄС вже почали обговорення як позбавити Будапешту головування в Раді ЄС. Зокрема, такі дискусії ведуться серед невеликої групи країн. Очільниця ліберальної групи в Європарламенті Renew Europe Валері Хаєр закликала припинити угорське головування та передати головування безпосередньо Польщі. Янош Бока заявив, що йому невідомо про жодні з таких офіційних ініціатив, які б обговорювали в Раді ЄС та під час засідання в Комітеті постійних представників.

Експрезидент аналітичного центру GLOBSEC, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн у коментарі 24 Каналу назвав таку ідею цікавою, але нереалістичною. Він каже, що позбавити Угорщину право на головування цього року – це юридично можлива процедура, яка потребує згоди з боку кваліфікованої більшості.

Я думаю, що багато малих країн-членів побоюються, що якщо ви одного разу почнете грати з цією схемою головування, то це може бути застосовано і до інших країн, які якимось чином не вписуються в загальний консенсус. В такому випадку було б нелегко знайти підтримку кваліфікованої більшості,

– пояснив Фройденштайн.

Аналітикиня Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Арміда ван Рідж вважає, що з боку ЄС найефективнішим інструментом для боротьби з Віктором Орбаном залишається утримання коштів з європейських фондів.

Зазначимо, що Брюссель все ще утримує майже 12 мільярдів євро з виділеної Угорщині частки фондів згуртування та більшу частину її плану відновлення та стійкості в 10,4 мільярда євро.