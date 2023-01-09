Чому останнім часом мало вимикали світло та яка ситуація буде далі
Попри те, що українці зустріли новорічні свята зі світлом, проблеми в енергетиці, на жаль, нікуди не зникли. Так само як і дефіцит енергогенерації.
Як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону, забезпечити Україну світлом на свята дозволили кілька факторів.
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Серед них:
- тепла погода;
- канікули на заводах та великих підприємствах.
Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що світло не вимикали, бо промисловість не працювала, а відтак споживання різко впало, що дозволило переорієнтувати цю електроенергію на потреби споживачів.
Водночас десятки підстанцій все ще пошкоджені або взагалі розбиті. На жаль, цю ситуацію швидко змінити не вдасться,
– зауважив Харченко.
За його словами, в Україні вже доволі давно не застосовували аварійних відключень електроенергії. Однак гарантії того, що така ситуація зберігатиметься і надалі – немає. Він додав, що зараз очікується похолодання, що може вдарити по нашій енергосистемі ще більше.
"Ситуація залишається складною. Дефіцит відсутній особливо у Київському регіоні. Це треба розуміти. Головна мета енергетиків зараз – це ремонтувати швидше, відновлювати швидше, ніж ворог знову атакує", – підсумував Олександр Харченко.
Яка зараз ситуація в енергетиці і на що можна розраховувати
- Ситуація в енергетичній системі України досі залишається складною, але контрольованою. Енергетики постійно працюють, а кілька важливих факторів допомогли пройти перший тиждень нового року з меншою кількістю відключень.
- Як розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський, зараз настає період, коли сонячного світла ставатиме все більше, тому Україна частіше використовуватиме альтернативну електроенергію, яка допоможе балансувати локальні мережі.