Розбіжності з Шольцом щодо України стосуються стилю, а не політики, – Макрон

Очільник Франції Еммануель Макрон зробив нову заяву. Він сказав, що між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцом немає конфлікту незаважючи на нещодавні розбіжності щодо бачення ситуації з війною Росії проти України.

Водночас Макрон визнав, що у них із Шольцом все ж різні стилі.

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Макрон прокоментував, в чому полягають розбіжності з Шольцом

Між мною і канцлером ніколи не було жодних проблем. У нас багато спільного з точки зору цілей і ситуації. Відрізняється лише спосіб їх втілення, тому що стратегічні культури наших країн відрізняються,

– зазначив Макрон.

Інформація про те, що розбіжності між західними лідерами з'явилась після того, як Макрон висловився про можливе введення іноземних військ в Україну в майбутньому.

Так, в наступні дні канцлер Німеччини кілька разів заперечив йому і заявив, що не відправлятиме німецьких солдатів в Україну. У відповідь на це президент Франції запропонував зустрітися.

"Я хотів приїхати до Німеччини дуже швидко, щоб не було ніяких дискусій про нібито стратегічні розбіжності: їх не існує", – сказав він.

Водночас Макрон продовжує наполягати на тому, що іноземні війська можуть знадобитися.

"Можливо, в якийсь момент – я не бажаю цього, я не буду ініціювати це – буде необхідно провести операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", – додав лідер Франції.

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