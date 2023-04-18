"Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України

Кремлівський диктатор Владімір Путін раптом вирішив 18 квітня відвідати окуповані території Херсонської та Луганської областей України. Схоже, що бункерний диктатор вкотре провів мандрівку, не покидаючи Кремль.

Путін нібито прибув на тимчасово окуповані території України, де відвідав російських військових на Херсонщині, а потім поїхав до Луганської області, пише 24 Канал.

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Що не так з поїздкою Путіна

Та маршрут поїздки диктатора викликає чимало питань. Кремлівські пропагандисти оприлюднили відео нібито поїздки Путіна. Але на відео не зрозуміло, де саме перебуває Путін. Справжніх доказів того, що диктатор був в Україні, пропагандисти не показують.

Відео нібито поїздки Путіна на окуповані території України

На відео показано будівлю "Гостинница Чонгар", яка розташована біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" на адмінкордоні з окупованим Кримом. З невідомих причин на будівлі зникла назва.

Оператори Путіна чомусь проїжджали через "Чонгар" / Фото скриншот і investigator.org.ua

Показуємо "Чонгар" на карті

Також гелікоптер з оператором пролітав над дитячим табором "Буревісник".

Дитячий табір "Буревісник" на карті

На відео видно, як Путін виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, великою кількістю техніки, гелікоптерів і літаків із буквами "Z", з прапором Росії нібито на тимчасово окупованій Луганщині.

З відео не зрозуміло, де саме перебуває російський диктатор. Швидше за все, гелікоптер з Путіним "приземлився" на одному з аеродромів в окупованому Криму.

На відео можна помітити бойові літаки, схожі на Су-24, які Росія тримає на півострові. Натомість на Луганщині немає аеродромів, де б могли бути повітряні судна такого типу.



Російські літаки на відео з поїздки Путіна / Скриншот

Український журналіст Денис Казанський теж звернув увагу на відео, яке поширили кремлівські ЗМІ. На відео Путін тримає іконку і вимовляє фразу "Зараз буде Великдень". Казанський зазначає, що це старе відео, що свідчить про те, що Путін не був в Україні.

Відео Путіна з іконою – старе

Як Пєсков пояснив нестиковку на відеозаписі поїздки Путіна

У Росії Великдень відзначали 16 квітня. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наполягає, що поїздка відбулася 18 квітня, а Великдень триває понад місяць.

"Дійсно президент, коли дарував ікону, сказав, що Великдень у нас. Але Великдень іде сорок днів. Зараз тим більше великодній тиждень. Помилково вхопилися за цю фразу і стали будувати гіпотези про те, чого не було", – сказав Пєсков.