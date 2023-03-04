Чому представники військкоматів вручають повістки не самі: пояснення Мін'юсту

Вже понад рік в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Згідно з законодавством, військовозобов'язані повинні за викликом, тобто після вручення повістки, з’явитися до ТЦК для взяття на військовий облік.

У Міністерстві юстиції пояснили, чи має право уповноважена особа Територіального центру комплектування та соцпідтримки зупиняти людей та перевіряти документи.

Дивіться також Коля Сєрга відповів, як ставиться до мобілізації в Україні: "Кожен має піти у військкомат"

Хто може перевіряти документи

"Ні. Перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта", – йдеться у повідомленні.

Тому й сформувалась практика, коли працівники ТЦК спільно з представниками поліції вручають повістки.

Де та хто може вручати повістки: дивіться фото

Хто має право вручати повістки

Відповідно до частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" повістки можуть вручати:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП.