Чому Притула пішов з "Голосу": трансляція з Юрчишиним

Сергій Притула заявив, що покидає партію "Голос" через нове керівництво. Водночас він переконує, що йти з політики точно не планує.

Зокрема Притула наголосив на тому, що політична сила віддалилась від початкових засад дуже далеко. Тому, як він вважає, вже можна констатувати точку неповернення.

До теми Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

Свого колегу підтримала і членкиня політсили Олександра Устінова. За її словами, очільник фракції Ярослав Железняк та голова партії Кіра Рудик витискають людей.

Політологи вважають, що Притула має на меті створити власний політичний проєкт. Через його вихід, за словами експертів, "Голос" не втратить своїх рейтингів.

Конфлікт у політсилі розгорівся ще декілька місяців тому. Тоді одразу 10 народних депутатів отримали попередження від керівництва про можливе виключення з фракції.

На якій стадії розкол у партії "Голос", чому Притула пішов з політсили, чи створюватиме він свою партію та чи підуть слідом за ним народні депутати – дивіться у програмі "Між іншим" 7 червня о 20:00. Дмитро Гнап та Денис Казанський обговорять всі актуальні питання з нардепом Ярославом Юрчишином.

Під час прямого ефіру на ютубі 24 каналу ви зможете ставити свої запитання Юрчишину і він обов'язково відповість на них. Не пропустіть!

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