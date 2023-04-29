Вчитимуть навіть дітей: в ISW проаналізували наказ Путіна мобілізувати галузь дронів у Росії
Джерело:ISW
Президент Росії Владімір Путін доручив російським чиновникам розвивати вітчизняну галузь безпілотників. Це, ймовірно, є частиною зусиль Кремля з поступової мобілізації російської оборонно-промислового комплексу.
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики проаналізували візит Путіна на завод з виробництва безпілотників в індустріальному парку "Руднево" в Москві 28 квітня. Також диктатор взяв участь у нараді, на якій наголосив на важливості розвитку вітчизняного виробництва безпілотників.
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У Кремлі стурбовані залежністю Росії від третіх країн
Путін назвав розвиток російської безпілотників питанням "технологічного суверенітету" і доручив російським чиновникам підвищити здатність Росії розробляти і виробляти компоненти для безпілотників самостійно.
В ISW припускають, що Путін пішов на такий крок, припускаючи, що залежність Росії від Ірану та інших третіх країн у сфері військових безпілотників викликає занепокоєння у Кремля.
Путін оголосив, що Кремль створить попит на вітчизняні безпілотники за допомогою державних замовлень і що спецоперації будуть здійснювати великі закупівлі, а потім здавати дрони в оренду.
Перший віцепрем'єр-міністр Андрій Бєлоусов доповів Путіну, що російський уряд розробив і затвердив державне замовлення на суму 4,4 мільярда рублів на виробництво безпілотників до 2030 року.
Бєлоусов також висвітлив плани відкриття дослідницьких і виробничих потужностей по всій Росії, встановлення заходів прямої фінансової підтримки для виробників безпілотників і створення освітніх програм для підготовки конструкторів і операторів безпілотників.
Бєлоусов стверджував, що до 2030 року Росія виробить 670 000 безпілотників, у тому числі 16 000 середніх і важких безпілотників.
В ISW зазначають, що це, ймовірно, є нереалістичною метою, враховуючи, що нинішній російський ринок безпілотників складається з 32 000 дронів, дві третини з яких імпортовані.
Безпілотники продовжують відігравати важливу тактичну роль в Україні, а оголошений Кремлем план збільшення виробництва безпілотників до 2030 року вказує на те, що Кремль продовжує поступово мобілізувати окремі частини російського ОПК замість проведення більш широкої економічної мобілізації,
– мовиться у повідомленні ISW.
За попередньою оцінкою ISW, Кремль хоче уникнути ширшої економічної мобілізації, яка могла б призвести до подальших внутрішніх економічних збоїв і відповідного невдоволення.
У Росії школярів хочуть вчити керувати дронами
Путін, ймовірно, також намагався відповісти на критику з боку російської ультранаціоналістичної спільноти щодо відсутності державної підтримки виробництва безпілотників.
Російські мілблогери регулярно критикують російський уряд за те, що він не підтримує волонтерів, які виготовляють невеликі дрони з комерційно доступних компонентів і надсилають їх російським військам в Україні.
Путін заявив на зустрічі, що він повністю підтримує пропозиції, згідно з якими діти навчатимуться керувати, збирати і конструювати безпілотники в школах – захід, який підтримали деякі відомі мілблогери.