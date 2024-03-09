Дуже небезпечно для нього: чому Путін ніколи не говорить про своїх дітей

Владімір Путін приховує своїх дітей і ніде публічно з ними не з'являється. Ба більше – гіпотеза, що він готує когось із них на своє місце ймовірна, але навряд чи буде реалізована за життя російського диктатора.

Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Якщо Путін і передасть владу одній зі своїх доньок, для нього почнеться найстрашніше – втрата певного кола так званих "еліт".

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"Коли Медведєв став президентом, якась частина (путінського оточення – 24 Канал) прибігла до нього", – пояснив Яковенко.

Чи передасть Путін владу

За словами опозиційного журналіста, Путін не допустить підриву персоналізації влади, а саме це означатиме умовне передання "престолу". Навколо нового "очільника" формуватимуться якісь угрупування, а це диктатору геть невигідно.

"Увівши в гру спадкоємця, Путін позиціонуватиме себе, як "кульгаву качку". Почнеться двоцарство", – додав він.

Разом з цим кремлівський очільник вперто пропагує "сімейні цінності", однак сам ніколи не з'являється публічно зі своєю родиною. Все тому, що Путіну нема кого представляти.

Він офіційно розлучений, мав зв'язок з горезвісною гімнасткою Аліною Кабаєвою і також має коханок, каже Яковенко. Його особисте життя зовсім не схоже на те, яке мають нормальні світові політики.

"Путін брехун і лицемір. В нього немає родини. Дітей приховує, бо це людина, яка живе у світі конспірології і змов. І якщо він скаже, що це його доньки, він вбачатиме або викрадення, або шантаж (через них – 24 Канал). Бо він би сам обов'язково так зробив – викрадав дітей, шантажував. Він бандит невеликого рангу", – додав опозиційний журналіст.

Що відомо про дітей Путіна: основне