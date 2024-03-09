Дуже небезпечно для нього: чому Путін ніколи не говорить про своїх дітей
Владімір Путін приховує своїх дітей і ніде публічно з ними не з'являється. Ба більше – гіпотеза, що він готує когось із них на своє місце ймовірна, але навряд чи буде реалізована за життя російського диктатора.
Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Якщо Путін і передасть владу одній зі своїх доньок, для нього почнеться найстрашніше – втрата певного кола так званих "еліт".
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"Коли Медведєв став президентом, якась частина (путінського оточення – 24 Канал) прибігла до нього", – пояснив Яковенко.
Чи передасть Путін владу
За словами опозиційного журналіста, Путін не допустить підриву персоналізації влади, а саме це означатиме умовне передання "престолу". Навколо нового "очільника" формуватимуться якісь угрупування, а це диктатору геть невигідно.
"Увівши в гру спадкоємця, Путін позиціонуватиме себе, як "кульгаву качку". Почнеться двоцарство", – додав він.
Разом з цим кремлівський очільник вперто пропагує "сімейні цінності", однак сам ніколи не з'являється публічно зі своєю родиною. Все тому, що Путіну нема кого представляти.
Він офіційно розлучений, мав зв'язок з горезвісною гімнасткою Аліною Кабаєвою і також має коханок, каже Яковенко. Його особисте життя зовсім не схоже на те, яке мають нормальні світові політики.
"Путін брехун і лицемір. В нього немає родини. Дітей приховує, бо це людина, яка живе у світі конспірології і змов. І якщо він скаже, що це його доньки, він вбачатиме або викрадення, або шантаж (через них – 24 Канал). Бо він би сам обов'язково так зробив – викрадав дітей, шантажував. Він бандит невеликого рангу", – додав опозиційний журналіст.
Що відомо про дітей Путіна: основне
- Відомо про двох доньок Путіна від першого шлюбу – Марію та Катєріну. Марія Воронцова цього року дала цинічне інтерв'ю, де говорила про "цінність людського життя" на фоні війни, яку розв'язав в Україні її батько. Однак про родинну спорідненість з диктатором вона не обмовилася.
- Катєріна Тихонова частіше почала з'являтися в інформаційному просторі наприкінці минулого року. Її фонд викупив частку компанії, яка займається найбільшим виробництвом безпілотників у Росії. Раніше ЗМІ писали, про розкішне життя Тихонової, в якому їй не відмовляв батько-диктатор.
- Також говорять про ще одну позашлюбну доньку та двох синів Путіна від коханки Аліни Кабаєвої. Анонімні інсайдери в Daily Mail наголошували, що гімнастка не мала інших зв'язків – це було б занадто небезпечно для неї.