У Путіна "дворова чуйка" щодо російської мобілізації: оперативне зведення від Світана

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, чому Владімір Путін не оголосив загальну мобілізацію в Росії. За його словами, у Кремлі вирішили це відкласти через вибори, які мають відбутися навесні 2024 року.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив задум російського диктатора.

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Російська мобілізація

За його словами, у Путіна є так звана "дворова чуйка". Він розуміє, що в Росії у деяких регіонах вже назрів й може вибухнути "котел", тому вирішив відкласти мобілізацію.

З одного боку – зараз росіянам вона не сильно й потрібна. У них не зменшується той потік садистів, які готові за певні кошти взяти в руки зброю та вбивати українців. Саме тому мобілізація Путіну не потрібна,

– наголосив Роман Світан.

"20 – 25 тисяч росіян мобілізується кожного місяця. Саме тому проблем нема й не буде. Це суспільство, де дві треті підтримують геноцид українського народу, вбивства та руйнування української державності. Дві треті – це під 100 мільйонів, тому вони з себе можуть видавати 20 тисяч в місяць", – додав військовий експерт.

Саме тому Путін й не став підписувати мобілізацію, адже розуміє, що в нього цей ресурс не закінчується. Хіба що можуть завершитися гроші на цей ресурс. Проте для цього треба переводити Росію в режим країни спонсора тероризму.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

ATACMS для України

Світан припустив, що Україні, скоріш за все, передали ракети ATACMS у кількості в 40 штук. Адже ще влітку Марокко закупило 40 ATACMS, які їй непотрібні. Саме тоді й почалися розмови, що Україна може отримати ці ракети.

Під Марокко США закупає дуже багато техніки, а потім вона через ще одну країну переправляється й потрапляє до України.

"Треба запам'ятати цей народ – вони нам дуже допомогли. Саме тому, скоріш за все, у нас саме партія у 40 ATACMS", – підсумував військовий експерт.

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