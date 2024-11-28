Путін раптово сказав, що Трамп в небезпеці

Президент Росії заявив, що Трамп досі перебуває під загрозою через спроби замаху. Путін назвав такі дії неприйнятними навіть для бандитів.

Владімір Путін висловився про загрози, які, за його словами, продовжують нависати над Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на пропагандистські ЗМІ.

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Що сказав Путін щодо безпеки Трампа

Російський президент заявив, що в США проти новообраного президента застосовувалися недопустимі методи боротьби, включно зі спробами замаху на його життя.

Путін також розкритикував атаки на родину Трампа, які мали місце під час передвиборчої кампанії, назвавши їх "огидними". За його словами, навіть бандити в Росії нібито не вдаються до таких дій, хоча злочини армії окупантів в Україні доводять протилежне.

Крім того, Путін підкреслив, що вважає Трампа досвідченим і розумним політиком, хоча той і досі залишається в небезпеці.

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