Майор ЗСУ назвав 2 причини, чому Путін збрехав про "повне звільнення" Курщини
- Путін заявив про "повне звільнення" Курської області, але українські підрозділи утримують частину території.
- Росія навмисно підвищує ставки, щоб змусити Україну та США до поступок у майбутніх переговорах.
Днями диктатор Владімір Путін оголосив, що російські війська нібито повністю звільнили територію Курської області від Сил оборони України. Однак ця заява не відповідає дійсності, її спростував Генштаб. Українські підрозділи й надалі утримують частину Курщини.
Одна з цілей – не допустити проникнення російських військ на територію Сумської області. Майор ЗСУ Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом назвав причини, чому Путін збрехав про "повне звільнення" Курської області. Одна з них – щоб перейти до переговорів з Україною.
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Раніше кремлівський диктатор заявляв, що будь-які прямі перемовини з Україною неможливі, поки українські сили перебувають на російській землі. Тож заяву про "повне звільнення" Курщини можна розглядати як свідому маніпуляцію з боку Путіна. Йому потрібно створити передумови для початку переговорів з Україною.
Це підтверджується також заявами речника Кремля Дмітрія Пєскова, який несподівано повідомив, що Москва нібито не висуває жодних прямих умов для початку переговорів.
Другий важливий момент – заява начальника генерального штабу Росії Валєрія Герасимова та Північної Кореї про офіційне визнання участі північнокорейських військових у війні проти України.
Це – цілеспрямована стратегія Кремля, свідома провокація на адресу Дональда Трампа у стилі: "А що ти мені за це зробиш?"
– підкреслив Тарас Березовець.
Росія навмисно підвищує ставки, щоб змусити Україну та США до поступок у майбутніх переговорах. Сигнал зрозумілий: Москва відкрито визнає участь Північної Кореї у війні – і якщо міжнародна спільнота нічого з цим не зробить, то північнокорейські війська можуть з'явитися не лише на території Росії, а й, за потреби, вступити на територію України.
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Це також пов'язано з 9 травня – датою, яка має особливе символічне значення для Путіна. Радянський Союз переміг у Другій світовій війні у складі потужної антигітлерівської коаліції, до якої входили США, Велика Британія, Франція, країни Азії, Африки, Латинської Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія та багато інших.
Саме тому Путіну важливо продемонструвати: мовляв, у мене теж є союзники – Китай, Іран, Північна Корея. Це спроба створити образ нової "антинацистської коаліції". Усе це – елемент інформаційної кампанії напередодні так званого Дня перемоги.