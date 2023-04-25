Путін знайшов цапів-відбувайлів за невдачі на фронті, – майор запасу про звільнення командувачів

В Інституті вивчення війни заявили, що Путін звільнив або змусив піти у відставку високопоставлених командувачів російської армії, які керували окупантами в Україні. Та коли нещодавно Путін відвідував начебто лінію фронту, то, ймовірно, він проводив інспекцію.

Про це 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він уточнив, що російський диктатор був за 150 кілометрів від передової. Водночас аналітики зазначають, що нині Кремль покладається на новопризначеного командувача Повітряно-десантними військами Росії генерала-полковника Михайла Теплінського.

Дивіться також Казки Медведчука та особиста образа: як Путін ухвалив рішення про вторгнення

"Коней на переправі не змінюють, але коли тонеш, то вже треба щось робити, щоб якось врятуватися. Хотів розібратися, безпосередньо, що там відбувається і знайти винних", – заявив Гетьман.

Та всі розуміли, що винних таки знайдуть. І це, за словами військового аналітика, будуть не міністр оборони Сєргєй Шойгу, не начальник генштабу Росії Валєрій Герасимов і, звісно, не сам російський диктатор.

Знайдуть цапа-відбувайла і змінять людей, які начебто погано виконували накази. Як в російській армії все побудовано: вони віддали безглуздий наказ, який неможливо виконати,

– розказав майор запасу ЗСУ.

А для цього немає ані сил, ані засобів, ані можливостей. Але наказ є. І тоді хтось його починає виконувати, але зробити це не може.

Чому Путін змінює військове командування: дивіться відео

Проблема в наказі

"Що далі робиться: замість того, щоби аналізувати, чому не вдалося зробити певні дії в обороні чи в атаці, що притаманне будь-якій армії, принаймні, притомній армії світу, вони вирішили дуже просто", – наголосив ветеран російсько-української війни.

Мовляв, якщо людина не виконала наказ, то її треба поміняти або розстріляти. І після того поставити нову людину, яка б "добре виконала наказ".

"Уся річ в тому, що "погано виконувала наказ". А річ в іншому, що поганий наказ був. Його неможливо було виконати. Але це тоді можна вийти на самих себе, але для них неприпустимо", – переконаний він.

Тому в Москві й знайшли цапа-відбувайла. І так в Росії будуть робити постійно.

Недоторкані

Олексій Гетьман упевнений, що така ротація навіть високого військового керівництва Росії буде відбуватися. Однак, є недоторканні люди – Герасимов, Шойгу та, можливо, ще низка людей, які наближені до Владіміра Путіна.

"Їх чіпати не будуть, і будуть всі стрілки переводити на людей. Такий наказ виконати було просто неможливо тою армією, яка є в Росії", – підсумував він.

Що відомо про звільнення командувачів у Росії