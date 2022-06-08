Чому путінська орда так осатаніло рівняє Донбас із землею

Я зараз увесь час моніторю російські новини і в буквальному розумінні оху*ваю від прочитаного.

Реалії "визволителів" від нормального життя

Ось читаю, що у Новосибірську зношеність тролейбусів становить майже 100%. І тут же згадую, як останніми роками перед війною нові тролейбуси виходили на маршрути у Слов'янську, Сєвєродонецьку, Бахмуті.

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Помстилися за власне животіння кривавою бійнею

Новосибірськ – це третє за величиною місто Росії. Яке в 10 – 15 більше за Бахмут, Слов'янськ і Сєверодонецьк. М'яко кажучи, не найбагатші й найрозвиненіші українські міста. Але навіть у них тролейбусний парк оновлювали.

І ось замість того, щоб купити своїм містам нові сучасні тролейбуси та трамваї, російські людожери, котрі з'їхали з глузду, вирішили витратити гроші на ганебну бійню в Україні.

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Не випадково вони з таким осатанінням знищують Маріуполь та Сєверодонецьк. Не можуть витримати, що в Україні ці міста жили краще не лише за клоаки під назвою псевдореспубліки, а й навіть за російські міста-мільйонники. Які ж феноменальні тварюки. Ніяк не втомлюся дивуватися.

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