"Путіну дуже потрібна зустріч з Трампом і переговори": є чіткі ознаки

Російський диктатор Владімір Путін ніколи публічно не визнає, що Росії необхідні переговори. За такою ж стратегією працювали дипломати в СРСР. Але чим більше росіяни казатимуть про це, тим очевидніше, що перемовини їм потрібні.

На це вказує погана ситуація в російській економіці та низка інших аспектів. Так само і з обраним президентом США Дональдом Трампом, Путіну неабияк потрібна зустріч з ним. Таку думку 24 Каналу висловив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Росіяни завжди казатимуть "ні", але хотітимуть протилежного

Краєв розповів, що росіяни дотепер навчаються та працюють за школою радянського дипломата Андрія Громика. Це якраз дозволяє пояснити все те, що відбувається в російській зовнішній політиці.

Дипломатична школа Громико стверджує наступне: ніколи не можна показувати, що ти хочеш у перемовинах та який у тебе стан справ, навіть якщо ці переговори конче необхідні.

Якщо бачиш, що військова машина та загалом економіка не витримують, кажи, що перемовини взагалі непотрібні. Якщо розумієш, що необхідно підписувати угоду, кажи, що вона тобі абсолютно неважлива.

Це, за словами Олександра Краєва, дипломатія провокації та шантажу. Таким чином працювали дипломати Радянського Союзу за часів "містера ні", себто Андрія Громика, таку ж стратегію перебрали й росіяни.

Чим більше росіяни кажуть, що їм не треба переговорів, тим очевидніше, що вони їм потрібні. Путіну дуже потрібна зустріч з Трампом та перемовини, але вони ніколи про це публічно не скажуть,

– додав він.

На це вказує низка факторів:

економіка переживає найгірший стан за останні 30 років;

неспроможність відновлювати власні бойові порядки;

неспроможність виробництва достатньо активно надолужувати витрати техніки й боєприпасів.

Про зустріч Трампа з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп заявив 9 січня, що сторони "домовляються" про його зустріч з керівником Росії Владіміром Путіним. Мовляв, "Путін хотів би зустрітися".

Дуже "трампівська" манера, що "я нічого ні від кого не хочу, вони самі до мене приповзуть, хотітимуть зі мною зустрітися та говоритимуть на моїх термінах",

– пояснив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".

Що б не говорив прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков, що вони не хочуть зустрітися з Дональдом Трампом, але зустріч із ним важлива для виживання російської економіки. Тому обраний президент США і каже, мовляв, "Путін хоче зі мною зустрітися". Він, як і у випадку з іншими лідерами, тримає главу Кремля "підвішеним".