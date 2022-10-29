Про що хоче домовитися Путін: політолог пояснив бажання Росії провести перемовини

У Китаї заявили про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною та США. Сигнали від Кремля про нібито готовність до перемовин останнім часом суттєво почастішали.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Про готовність Москви вести тристоронні переговори стало відомо після телефонної розмови глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова зі своїм китайським колегою Ван І.

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"Ультиматум Путіна є неприйнятним"

Як повідомили в МЗС Китаю, саме Лавров заявив про те, що Росія готова вести діалог з Україною та США. Однак, як зазначив Антонюк, дії Владіміра Путіна свідчать про зовсім протилежне.

Ультиматум Путіна, його тези є неприйнятними. І важко уявити, аби ми на це погодилися чи що світ почав би на нас тиснути, аби ми сіли за стіл переговорів без врахування наших ультиматумів,

– наголосив політолог.

За його словами, у Києва є чітка вимога для початку переговорів – вихід російських військ з усіх територій України до кордонів 1991 року.

За яких умов Україна мала б піти назустріч Росії

Політолог наголосив, що єдиним предметом перемовин між Росією та Україною може бути сума виплат репарацій та контрибуцій за окупацію українських територій.

Йдеться про суму відшкодування збитків за все, що росіяни накоїли в Україні. За Ірпінь, Бучу, Маріуполь, за інші злочини на окупованих територіях. Тобто вони мають взяти відповідальність за усі свої злочини, починаючи з 24 лютого,

– зазначив Антонюк.

Він додав, що Росія накоїла чимало злочинів в Україні ще починаючи з 2014 року. Тож якщо російська влада готова говорити саме про це, тоді Україна має йти назустріч Кремлю.

Росія з Китаєм хочуть спровокувати Третю світову війну

Однак, за словами політолога, прагнучи до перемовин, Росія має на увазі зовсім інше.

Путін і далі готується до війни, про що свідчить його промова на Валдаї. Зараз Росія разом з Китаєм, очевидно, хочуть запустити маховик і спровокувати вже другу фазу Третьої світової війни,

– сказав Антонюк.

Він додав, що зараз відбувається початкова фаза Третьої світової, яку ще можна зупинити.

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"Однак якщо все буде йти так і далі вже за участі Китаю, то світ буде вимушений йти на ті кроки, від яких він себе сьогодні обмежує", – зазначив політолог.

До чого готуються країни Заходу

Антонюк зауважив, що попри різні політичні заяви, зараз у парламенти багатьох країн, включно зі США, Францією та Німеччиною, подають проєкти бюджетів зі збільшеними видатками на оборону.

Оборонні бюджети у багатьох країнах ЄС починають зростати. Сьогодні Росія провокує демократичні країни готуватися до війни, не тільки на території України,

– сказав політолог.

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