"Думають, що заміна президента полегшить їм усе", – Зеленський про наратив росіян щодо виборів

Про це він заявив в інтервʼю Corriere della Sera.

Чому Зеленський вважає вибори під час війни небезпечними?

Зеленський заявив, що нині головним завданням для українського суспільства є завершення війни та повернення до нормального життя. Вибори в Україні мають відбутися, однак для цього необхідно забезпечити можливість голосування військовослужбовцям на фронті, українцям за кордоном і громадянам, які перебувають у країні.

Коли росіяни порушують це питання, ми розуміємо чому: вони думають, що заміна президента зробить для них усе простішим. Мені дивно, що цього хочуть і наші американські партнери. Європейці розуміють, що розкол країни може спричинити те саме цунамі, яке накриє нашу здатність чинити опір,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що не тримається за свою посаду, а пріоритетом для нього є збереження української держави та незалежності.

Ніхто не тримається за крісло. Ми повинні захищати державу, кожен на своєму місці, відповідно до закону й Конституції. Військові перебувають на фронті, інші мають працювати та сплачувати податки, якщо ми не хочемо віддати країну й втратити незалежність. Американцям, які вимагають зміни президента, я відповідаю: дозвольте українцям самим займатися своїми виборами та робити вибір відповідно до закону,

– наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що проведення виборів має враховувати безпекові умови та права всіх українців, зокрема військовослужбовців і громадян за кордоном. Спроби порушити питання зміни влади під час війни можуть посилити внутрішні суперечності та послабити здатність країни протистояти російській агресії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у майбутніх виборах, якщо вони відбудуться під час війни, і не виключив балотування на другий термін. Президент наголосив, що проведення виборів до завершення бойових дій можливе за умови щонайменше 60 днів перемир’я з Росією.

Якщо голосування відбудеться після завершення війни, Україні знадобиться близько шести місяців на підготовку. Зеленський запевнив, що не уникає виборів, і заявив про готовність змінити законодавство та підготувати необхідну інфраструктуру за умови тривалого припинення вогню.