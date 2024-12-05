Якщо залишиться сьогоднішня Росія, то це – війна з Європою, – Подоляк

На Заході час від часу лунають заклики, що Україні потрібно піти на мирні переговори на умовах Росії. Однак водночас не говорять про те, як потрібно далі поводити себе з країною-агресоркою, яка хоче знищити український народ.

Однак на переговори Україна повинна йти виключно зі своєю чіткою позицією. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив 24 Каналу, що Росії у теперішньому вигляді не повинно бути, інакше це війна з Європою.

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Теперішньої Росії не повинно існувати

Михайло Подоляк зазначив, що Україна продовжує чинити спротив російській агресії. На рівні президента та делегацій наша держава наполягає на необхідності поставок зброї, насичення систем протиракетної оборони, суттєвого нарощування далекобійних спроможностей України, спільних мілітарних виробництв, наприклад, снарядів і так далі.

Це повинно бути головним елементом переговорів з Росією, на які необхідно прийти зі своєю позицією. Важливо, щоб Росія розуміла, що наша держава сильна та не піде на поступки. Крім того, для Росії ціна війни повинна зростати до того рівня, коли вони вже не зможуть це все фінансувати.

На сьогодні є чітка позиція України. Маємо прийти, якщо ви говорите про переговорний процес, не про мир, а про фіналізацію війни. Тому що миру з Росією бути не може за визначенням. Його не буде. Якщо Росія залишиться у такому вигляді, як сьогодні, то це війна з Європою. У різних форматах, але це війна. Треба припинити назвати це миром,

– сказав посадовець.

Якщо й говорити про запуск переговорного процесу, то для цього позиція України має бути домінуючою. Для цього потрібні відповідні інструменти. Важливо суттєво наростити тиск на Росію.

Україна продовжує наполегливо працювати із Європою, аби позиція країн була такою, як у нашої держави. Європейці повинні розуміти, що для них буде набагато безпечніше, якщо Росія припинить існувати у теперішньому вигляді. Також важлива комунікація з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Загалом важлива дипломатично-інформаційна робота на Заході.