Чому Росія не рахується з людськими втратами

У Росії 110 мільйонів. виборців. Якщо 21 тисяча із них загине, вийде одна на п'ять тисяч дорослих росіян.

Масштаб не той

Через систему родинних зв'язків країна таких втрат навіть не помітить.

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А слабкі зв'язки блокуються погрозами (розкажеш, напишеш – не отримаєш трунових). Незалежні ЗМІ у Росії також знищені.

У зв'язці з пропагандою це режим не чутливим до людських втрат.

Рейтингова війна

Минулого року смертність від пандемії у Росії становила мільйон людей. Рейтинг влади трохи впав.

Могли використовувати резерви, але берегли для війни. І мали рацію –

після початку війни рейтинг піднявся до небес.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: