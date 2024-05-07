Росія не використовує Кримський міст для логістики повною мірою: у чому причина
Джерело:"Еспресо"
Україна вже вдвічі завдавала ударів по Кримському мосту. Останнього разу наслідки атаки були значно серйозніші, ніж перший раз, що вочевидь спричинило певні побоювання у росіян.
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни не використовують Кримський міст для своєї логістики в повному обсязі. Ймовірно, навіть окупанти розуміють те, що цій "споруді" залишилося недовго.
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Експлуатація в повному обсязі фактично унеможливлена
За його словами, Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому росіяни відчувають певну збентеженість з цього приводу. Про це свідчать й дані деяких російських пабліків.
Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена,
– пояснив він.
Він додав, що окупанти хоч і не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики, однак це все ж не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.
"Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", – уточнив Плетенчук.
Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї
- Видання The Independent писало, що росіяни практично не використовують Кримський міст для постачання зброї на лінію фронту. Наразі на Кримському мосту практично відсутній рух транспорту. Про це свідчать супутникові знімки Maxar і висновки аналітиків розвідувального агентства Molfar.
- Використання Росією "славнозвісного" мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів. Тоді була підірвана частина проїжджої частини та залізничної лінії.
- Генеральний директор Molfar Артем Старосек розповів, що рішення росіян припинити використання Кримського мосту збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.
- За його словами, Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією.