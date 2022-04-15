У Путіна лишився останній аргумент

Коротка історія цієї війни. Злодії грабували Росію двадцять років, а щоб громадяни не надто хвилювались із цього приводу, щедро платили за пропаганду "традиційних цінностей".

Пропагандисти знали, що жодних таких цінностей немає, крім однієї – війни, грізної слави нашої великої зброї і можемо повторити.

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Російські злодії повірили власній пропаганді

Злодії дивилися свою пропаганду і вона їм подобалася, вони повірили в те, що мають грізну славу, захотіли повторити.

У 2022 році злодії спрямували свою армію, що складається з жебраків, що живуть на околицях пограбованої ними країни, на забій.

Путін та його оточення повірили власним пропагандистам / Фото Getty Images

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Росія програла

Розкрадена країна та армія зійшлися у битві з Європою та програли. Флагман флоту ціною майже мільярд доларів безславно затонув.

У злодіїв залишився останній аргумент: ядерна війна з усім світом.

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