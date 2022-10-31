Чому Росія вийшла із зернової угоди: Жданов назвав головні причини

Росія повідомила, що вона виходить із зернових угод. Там заявляють, що це відповідь на нібито теракт у Севастополі. Військовий експерт пояснив мотиви такого рішення Росії.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він каже, що дивно те, що про вихід з зернової угоди повідомило російське Міністерство оборони а не МЗС чи сам Путін.

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Чому Росія вийшла з зернових угод

За його словами, Росія давно шукає привід, щоб це оголосити, а події в Севастополі є "зачіпкою" з двох причин:

по-перше, Росії не вдалося "протиснути" через зернову угоду вивіз свого зерна,

по-друге, Росія хотіла качати аміак через територію України по аміакопроводу "Роттердам" Самара – Одеса.

"Це один із гаманців Путіна, і вони хотіли б під егідою зернової угоди прокачувати аміак через одеський порт на продаж світовим ринкам. Але і це провалилося", – пояснив експерт.

Тому Росія дуже ображена. Водночас Лавров, виступаючи в ООН кілька тижнів тому, сказав, чи не пора їм припинити зернову угоду, бо мовляв Росія не отримує від цього ніяких преференцій,

– зазначив Жданов.

Він зауважив, що Росія говорить про це постійно. До того ж, Україна з Росією ніякої зернової угоди не підписувала, і зараз гарантом безпеки є Ердоган. З Туреччиною та ООН угода працює.

Жданов припустив, чому Росія вирішила вийти з зернових угод: відео



Цікаво, що, як сказав Жданов, крім словесних заяв, Росія спробувала механічно припинити вивіз зерна.

"Вони зігнали своїх вантажів у пролив району Дарданели і влаштувати там справжній затор, щоб перешкоджати Україні. Це зривало поставки зерна, адже простій суден коштує великих грошей", – сказав експерт.

На його думку, цікаво буде, як Путін говоритиме Ергодану, що він виходить з зернової угоди. "Адже Росія також підписала цю угоду з ООН і Туреччиною. Тому я думаю, що це більше блеф", – підсумував Жданов.

Росія заявила про свій вихід з "зернових угод"

У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Однак у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.

Після призупинення зернової угоди в Кремлі видали нову цинічну заяву. Мовляв, Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією. І нібито в найближчі 4 місяці країна-агресорка може безплатно поставити до 500 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через дії росіян з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії.

Експертка з торгівлі зерном Олена Нероба зазначила, що станом на 30 жовтня, 95 завантажених кораблів чекали в черзі на вихід і 101 судно чекало дозволу на вхід до українських портів. Вже вранці 31 жовтня вийшли 12 кораблів, їх погодили.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже прокоментував заяву Росії щодо виходу з угод про експорт зерна. Він утримався від деталей, але сказав, що попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству.