"Затишшя перед бурею": Євлаш пояснив, чому росіяни 2 дні не запускали "Шахеди"

Росіяни вже декілька днів поспіль не атакують Україну "Шахедами". Речник Повітряних сил розповів, що причини можуть бути різні.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що хоч ворог використовував ракети напередодні, він вже кілька днів поспіль не атакує нашу країну "Шахедами". Він також пояснив, що це може означати. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Нова масована ракетна атака по Україні: чи вдарить Росія до прибуття допомоги США

Чому ворог припинив використовувати "Шахеди"

Євлаш зазначив, що пауза Росії у використанні "Шахедів" може бути пов'язана з різними причинами, однак з якою саме – дізнаємося згодом.

Це може бути як і просто затишшя перед підготовкою до якогось більш масованого дійства, а може бути відстежування та очікування нашого кроку,

– пояснив Євлаш.

Він також прокоментував зльоти російських винищувачів Міг-31К у четвер 25 квітня, через які в Україні чотири рази оголошували масштабні тривоги. Євлаш вважає, що це може бути пов’язано з передислокацією, патрулюванням тощо.

Попри те, що ворог не атакував "Шахедами" останніми днями, у Повітряних силах повідомили, що у ніч на 26 квітня 2024 року на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10", а протягом минулої доби на Одещині – БпЛА "ZALA".

Остання атака "Шахедами": що відомо