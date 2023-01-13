Тут низка причин, – у ЗСУ пояснили, чому Росія вже не раз заявляла про "взяття" Соледара
Окупанти останні кілька днів неодноразово стверджували, що вже "взяли" Соледар, що на Донеччині. Насправді ж ця інформація не відповідає дійсності.
А бреше ворог з декількох причин. Про них детальніше розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Важливо Ситуація контролюється нами, операція планова, – Арестович про Соледар
За його словами, росіянам зараз конче необхідна бодай якась перемога на фронті.
У них немає жодної такої перемоги, якою б можна було похвалитися. Крім, звісно, неочікуваного наступу 24 лютого на Україну, коли ворог зміг зайти у чимало населених пунктів, з більшості яких ми вже їх вибили,
– сказав Сергій Череватий.
Як ми бачимо, саме "вагнерівці", яким доручили взяти Соледар, намагаються видати бажане за дійсне.
Раніше військовий оглядач Денис Попович зауважив, що українські військові продовжують героїчно стримувати наступ у Соледарі на Донецькому напрямку. Попри запеклі бої, в місті Соледар ще залишаються цивільні люди. У населеному пункті до війни проживало близько 10 – 11 тисяч осіб. Переважна більшість українців виїхала, але деякі місцеві жителі все ще перебувають під постійними обстрілами.
Яка зараз ситуація в Соледарі
- Російські окупанти брешуть про взяття Соледара. У ЗСУ заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Українські воїни героїчно обороняють місто. Тож, брехливі заяви окупантів не мають нічого спільного з реальністю.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – розповіла, що ніч на 13 січня у Соледарі була гарячою. Українські воїни відважно намагаються втримати оборону.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що найважча ситуація – у Соледарі та Бахмуті. Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Точну кількість ліквідованих загарбників наразі неможливо встановити.