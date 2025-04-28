OSINT-аналітик зі США пояснив головну мету Росії на мирних перемовинах
- Росія імітує готовність до мирних перемовин, щоб затягнути процес і просувати власні інтереси.
- Сєргєй Лавров висунув вимоги до України, включаючи відмову від НАТО, міжнародне визнання окупованих територій та зняття санкцій.
- Росія також вимагає скасування українських законів, що обмежують російську мову, культуру та церкву.
Заяви Росії, ймовірно, свідчать про небажання йти на перемир'я. Натомість Кремль лише імітує готовність до миру, затягуючи переговори, щоб виграти час і просувати власні інтереси.
Ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян Макбет в ефірі 24 Каналу розповів, що головна мета Росії на переговорах – затягувати процес якомога довше. Поки тривають переговори, вони мають змогу поширювати пропаганду.
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Чому Росія тягне з перемовинами
Зокрема їхні наративи про те, нібито готові до діалогу, однак інша сторона відмовляється взаємодіяти.
Я думаю, що це і є справжня мета переговорів: створити можливість для пропаганди. Врешті-решт, коли досягається припинення вогню, більше немає теми для обговорення. І в цьому виникає проблема,
– сказав Раян Макбет.
Він додав, що дії Росії часто здаються нелогічними.
До слова, так званий міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у своєму інтерв'ю озвучив вимоги для перемир'я. Лавров заявив, що Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, а Крим, так звані "ДНР" та "ЛНР", Херсонська й Запорізька області мають бути міжнародно визнані російськими.
Україна має бути "демілітаризованою" та "денацифікованою". Також Росія вимагає зняття санкцій і повернення заморожених активів. На цьому Лавров не зупинився: він додав, що Україна повинна скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви.