Більшість ударів росіяни завдають вночі: Ігнат пояснив, яка мета у ворога

Росіяни продовжують щоденно тероризувати українців. Зокрема, атакують нашу державу "Шахедами" та крилатими ракетами. Юрій Ігнат пояснив, чому більшість ударів ворог здійснює саме вночі.

Під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що ворог має чітку мету. І мовиться не лише про бажання позбавити сну мирних мешканців України, передає 24 Канал.

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Чому росіяни атакують здебільшого вночі

Більшість ударів завдається вночі, тому що це ускладнює роботу ППО,

– зазначив Юрій Ігнат.

Він наголосив на тому, що протиповітряна оборона – не лише ЗРК, як ми звикли вважати. Мовиться також і про мобільні вогневі групи, а також винищувальну оборону. Всі ці елементи складають ППО України та знищують як "Шахеди", так і крилаті ракети.

Як зазначив Юрій Ігнат, роль ППО також виконують винищувачі. Втім, якби замість МіГ-29 були американські F-16, то ефективність зросла б у багато разів.

Так, росіяни іноді здійснюють атаки вдень. Але найчастіше роблять це вночі, "щоб складніше знищувати повітряні цілі, не мати до них візуальної прив'язки".

Повітряні цілі запускають з різних напрямків

Водночас речник Повітряних сил пояснив, чому не завжди вдається збивати повітряні цілі ворога. Тут усе впирається в масштаби нашої держави, яку цілком і повністю прикрити від ракет і дронів складно, якщо не неможливо.

Потрібно розуміти, що величезну територію, яка є в нашої держави, покрити суцільним ППО вкрай зараз важко і фактично неможливо. Тому перекриваються напрямки, важливі міста, об'єкти і так далі,

– наголосив він.

Він також пояснив, як ворог намагається ускладнити роботу нашої ППО. Для цього російські загарбники запускають "Шахеди" відразу з різних напрямків і ведуть їх різними маршрутами. Це розосереджує роботу зенітників, а також інших фахівців, які збивають іранські "мопеди".

Водночас Юрій Ігнат прокоментував скорочення атак по Києву. За його словами, відсутність обстрілів столиці ще не означає, що можна розслабитися. Ворог може вести якусь підготовку або ж переорієнтовувати свої сили на інших напрямках. Хай там як, варто пам'ятати золоте правило: лунає повітряна тривога – ви вирушаєте до укриття.