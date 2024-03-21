Росія подовжила маршрут суден до Новоросійська майже в 4 рази: Гуменюк назвала причину

Росія подовжила кілометраж маршруту кораблів до Новоросійська. В ОК "Південь" зауважили, що цей шлях не можна назвати для росіян абсолютно безпечним.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону розповіла, що росіяни визнають існування загрози для своїх кораблів, тому і змінюють маршрут. Про це пише 24 Канал.

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Чому росіяни змінюють маршрути кораблів до Новоросійська

Російські кораблі, які прямують до Новоросійська, змінюють свою траєкторію. Раніше вони йшли відносно коротшим шляхом 2 500 кілометрів, однак зараз це 9 000 кілометрів. Тобто ворожі кораблі прямують через все Середземне море.

Після удару по штабу Чорноморського флоту окупанти перебазували більш ніж десяток кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарський край Росії.

Наталія Гуменюк зауважила, що новий маршрут російських кораблів до Новоросійська все одно не можна назвати безпечним. Адже для них існує "небесна кара".

Абсолютно безпечним не може бути. Тому що кара небесна для них все ж існує. Але очевидним є те, що вони визнають наявність загрози оскільки змінюють таким чином маршрути прямування, навіть цивільних суден. Оскільки ми неодноразово позначали, що ті, кораблі, навіть цивільні, які задіяні в забезпеченні ворожої армії, є законною ціллю,

– сказала вона.

Також вона зауважила, що сильно активність російських кораблів не змінилась. Ворог змінює лише маршрути.

В цілому ми не бачили критичної зміни активності. Змінюються маршрути, але загалом активність по прямуванню і суднозаходах залишається більш-менш сталою,

– зазначила Гуменюк.

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