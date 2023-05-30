Столиця є ціллю номер один: нардеп назвав 4 причини активізації обстрілів України

Лише від початку травня українська столиця пережила уже сімнадцяту російську атаку з використанням дронів та ракет. Країна-терористка Росія не шкодує сил та засобів, нещодавно кількість випущених ракет за один раз практично дорівнювала кількості вироблених за цілий місяць.

Відчайдушні, цинічні обстріли українських міст росіяни влаштували, аби досягнути кількох цілей. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко.

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Відомо, що росіяни за місяць можуть виробляти не більше, ніж 2 ракети "Кинджал", оскільки вони є надто дорогими і наукомісткими. Однак ракет Х-101/Х-555 та "Калібрів" за місяць ворог може зробити 50 – 70 штук. Нагадаємо, що в ніч на 29 травня росіяни випустили по Україні 40 крилатих ракет повітряного базування, що майже дорівнює місячній нормі виробництва.

Чотири причини обстрілів

Нардеп Костенко переконаний, що росіяни активізували нічні атаки, аби виконати чотири завдання.

По-перше, ворог спрямував свої зусилля на виснаження української протиповітряної оборони.

По-друге, противник намагається визначити місце перебування систем ППО.

Адже наші мешканці часто не від здорового глузду, я вважаю, знімають роботу ППО. Це лише надає противнику можливості. Адже повітряна розвідка, інформаційна, моніторинг, аналіз у них працюють дуже добре. Сьогодні ви щось зняли – завтра уже ППО може там не стояти і ваша домівка буде під загрозою,

– наголосив Костенко.

Третім фактором є спроба тероризувати українське населення. Змусити українців сказати, що вони згодні на все, аби лише припинилися обстріли.

По-четверте, росіяни шукають різні військові об’єкти, адже останнім часом наша держава отримує все більше західної військової допомоги. Росіяни намагаються вести розвідку і знищувати їх, аби зменшити український бойовий потенціал перед початком наступальної кампанії.

Що відомо про нічну атаку 30 травня: дивитися відео

Ворог вчергове обстріляв Україну в ніч на 30 травня