Росіяни бояться туди їхати: яка зараз ситуація на окупованій Херсонщині

Коли росіяни не можуть досягти успіху на фронті, вони погіршують життя цивільним. Гуманітарна ситуація на лівобережжі Херсонщини стає дедалі жорсткішою. Діють ті самі методи, але в посиленому режимі. Без "російської ганчірки" неможливо зробити геть нічого.

Жителі не можуть отримати жодного обслуговування, зокрема медичного. Іноді люди вимушено беруть ворожі паспорти, аби просто вижити. Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич у розмові з 24 Каналом детальніше розповіла про ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

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Дуже складна ситуація з наявністю ліків та препаратів. Росіяни привозять медиків з глибинок Росії, але і ті не мають сильного бажання туди їхати. Мабуть, через загострення ситуації на фронті. Українські військові потроху просуваються, окупанти відстрілюються та гатять по своїх же на лівобережній Херсонщині.

Тому в маленьких громадах складно з аптеками та лікарнями. Виїхати теоретично можливо, але це великий страх та ризик, тому що по дорозі з окупації потрібно проїхати кілька країн.

Зокрема Росію та окуповані території через Крим – це найстрашніше, там ФСБшні блокпости. Тому люди вкрай рідко ризикують виїжджати. І це дуже дорого, у людей просто немає грошей, роботи. Платять якість зарплати та пенсії, але це дуже мало,

– наголосила Вірлич.

Що з житлом українців

За словами журналістки, росіяни часто послуговуються домівками, де ніхто не живе. Вони віджимають пансіонати та бази відпочинку, яких багато на лівобережжі. Хоча бувають випадки, коли окупанти насильно виселяють українців з їхніх помешкань.

Росіяни без дозволу відібрали усі будинки на першій лінії узбережжя. Бували випадки, що людей просто викидали або селилися разом з ними. Через це люди ховалися у друзів, сусідів або переїжджали.

Проте зазвичай окупанти заселяються у порожні будинки, адже бояться місцевих, диверсійно-розвідувальних груп та партизанів на лівому березі Херсонщини,

– наголосила Євгенія Вірлич.

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