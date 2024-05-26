Росіяни бояться туди їхати: яка зараз ситуація на окупованій Херсонщині
Коли росіяни не можуть досягти успіху на фронті, вони погіршують життя цивільним. Гуманітарна ситуація на лівобережжі Херсонщини стає дедалі жорсткішою. Діють ті самі методи, але в посиленому режимі. Без "російської ганчірки" неможливо зробити геть нічого.
Жителі не можуть отримати жодного обслуговування, зокрема медичного. Іноді люди вимушено беруть ворожі паспорти, аби просто вижити. Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич у розмові з 24 Каналом детальніше розповіла про ситуацію на лівобережжі Херсонщини.
Дивіться також Аби виконати дві мети: навіщо росіяни завозять в окупований Маріуполь своїх цивільних
Дуже складна ситуація з наявністю ліків та препаратів. Росіяни привозять медиків з глибинок Росії, але і ті не мають сильного бажання туди їхати. Мабуть, через загострення ситуації на фронті. Українські військові потроху просуваються, окупанти відстрілюються та гатять по своїх же на лівобережній Херсонщині.
Тому в маленьких громадах складно з аптеками та лікарнями. Виїхати теоретично можливо, але це великий страх та ризик, тому що по дорозі з окупації потрібно проїхати кілька країн.
Зокрема Росію та окуповані території через Крим – це найстрашніше, там ФСБшні блокпости. Тому люди вкрай рідко ризикують виїжджати. І це дуже дорого, у людей просто немає грошей, роботи. Платять якість зарплати та пенсії, але це дуже мало,
– наголосила Вірлич.
Що з житлом українців
За словами журналістки, росіяни часто послуговуються домівками, де ніхто не живе. Вони віджимають пансіонати та бази відпочинку, яких багато на лівобережжі. Хоча бувають випадки, коли окупанти насильно виселяють українців з їхніх помешкань.
Росіяни без дозволу відібрали усі будинки на першій лінії узбережжя. Бували випадки, що людей просто викидали або селилися разом з ними. Через це люди ховалися у друзів, сусідів або переїжджали.
Проте зазвичай окупанти заселяються у порожні будинки, адже бояться місцевих, диверсійно-розвідувальних груп та партизанів на лівому березі Херсонщини,
– наголосила Євгенія Вірлич.
Окуповані території: останні новини
- Російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з аеродрому, розташованому в тимчасово окупованому Джанкої, на інші аеродроми в глибині півострова. Водночас росіяни також активно почали відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині тимчасово окупованого Криму. Мовиться про аеродром Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі.
- У Луганську 20 травня пролунали вибухи. Стало відомо, що прилетіло по Академії внутрішніх справ, де окупанти зробили свою базу. Над містом підійнявся густий стовп диму. Пасічник, ставленик Росії на окупованій частині Луганщини, заявив, що удар був нібито завданий по околицях Луганська, а саме селищу Ювілейному. Сепаратист переконував, що по населеному пункту вдарили французькими ракетами SCALP-RG.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти продовжують будівництво залізниці із Ростова-на-Дону до Маріуполя. Росіяни здійснюють маневри пустих тепловозів у місті. Ймовірно, у такий спосіб готуються до продовження будівництва залізниці. Окупанти продовжують робити все для її побудови.