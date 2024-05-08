У Повітряних силах пролили світло на таємниче "нетримання боєприпасів" російськими літаками

Росіяни регулярно гублять боєприпаси на власній території. Зазвичай окупанти прикриваються фразою про "аварійне сходження", але факт лишається фактом: російські пілоти нищать бомбами власні міста.

Ілля Євлаш в ефірі телемарафону пояснив, чому так відбувається. Востаннє росіяни губили боєприпас зовсім нещодавно – 4 травня. Тоді літак не доніс бомбу до Харкова, пошкодивши будинки та авто в Бєлгороді.

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Чому росіяни обстрілюють самі себе

Це може бути і людський фактор, може бути і помилка пілота або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу,

– пояснив спікер ПС.

А ще одним дуже важливим фактором є зношеність літаків. Якщо повітряне судно поламане чи має якийсь дефект, то бомба може від'єднатися під час заходу на удар, коли літак набирає швидкість. Із ремонтами у загарбників проблеми – даються взнаки санкції.

Чи часто російські літаки гублять бомби

Регулярно, до того ж переважно страждає прикордоння. У Бєлгородській області тільки за два тижні березня впали 14 авіабомб.

Але "нетримання" відбувається всюди, де є ворожі літаки. 2 січня під час масованої атаки бомба знищила вулиці села Петропавлівка Воронезької області. Приватні будинки було зруйновано.

Також у січні біля Маріуполя літак не доніс до лінії фронту КАБ. Бомба впала в поля, але не спрацювала навіть тоді.

У квітні те саме сталося над окупованою територією Херсонщини. ФАБ-250 упав, утворивши вирву. І теж не розірвався. Того ж місяця в Рубіжному бомба впала біля вокзалу. Росіяни приховали кількість постраждалих, але відомо, що була евакуація вцілілих.

А в травні в Єнакієвому Донецької області ФАБ-1500 упав просто на продуктову крамницю. Магазин зруйновано, але бомба не здетонувала.