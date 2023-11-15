Ворог потужно тисне на Лимансько-Куп'янському напрямку: що задумали росіяни

Армія Росії понад місяць безуспішно штурмує Авдіївку. Для того, щоб розпочати наступ на цьому напрямку ворог стягував сили навіть з-під Куп'янська. Проте зараз росіяни знову перекидають резерви на Лимансько-Куп'янський напрямок.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, який напрямок для загарбників все ж таки пріоритетний. Він пояснив, чому окупанти перекидають угруповання з одного напрямку на інший.

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Не найкращий період

Основна мета росіян – Авдіївка. Куп'янськ – це відволікаючий маневр, так само як було минулого літа. Там у ворога ситуація з ресурсом не покращилась, а тільки погіршилась. Адже саме з цього плацдарму російські загарбники перекинули велику кількість сил та засобів під Авдіївку.

Росіяни з-під Авдіївки нікуди не ділися,

– зауважив Коваленко.

Нині на Лимансько-Куп'янській осі окупанти достатньо потужно тиснуть, але не потужніше, ніж це було, наприклад, минулого липня або серпня, коли вони також намагалися наступати. На той момент ворог мав значно кращий та більш потужний ресурс.

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Зараз у росіян не тільки гірший ресурс на Лимансько-Куп'янському напрямку, а ще й погодні умови гірші. Загарбники розпочали свої наступальні дії в не найкращий період. Особливо, якщо розглядати адміністративну межу Луганської та Харківської областей. Адже географічні, ландшафтні, ґрунтові умови для проведення наступальних дій зараз несприятливі.

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