Британська розвідка пояснила, чому росіяни втрачають так багато людей біля Авдіївки

Росіяни усе ж не відступають від своєї мети захопити Авдіївку. Вже кілька тижнів вони намагаються оточити місто, хоч і зазнають величезних втрат.

Раніше британські розвідники вже писали про масштаб втрат окупантів. За їхніми даними, під Авдіївкою Росія втратила найбільше солдат за 2023 рік.

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Як британці оцінюють російські втрати

За останні три тижні Росія, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки під час штурмів міста Авдіївка на Донбасі,

– ідеться в повідомленні.

Є декілька причин, чому росіяни зазнають таких великих втрат:

сучасна українська ручна протитанкова зброя, міни, скидання з повітря некерованих боєприпасів і високоточні артилерійські системи у комплексі ефективно протистоять ворогу;

під час штурму Авдіївки росіяни часто ідуть по відкритій місцевості, яка, звісно, прострілюється.

Розвідники пишуть, що росіяни чинять так не вперше: вони кидали солдатів на бій у чистому полі і під час інших наступів.

"Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала кількох тисяч втрат особового складу навколо міста", – вказують у британській розвідці. Також там додають, що Кремль, попри серйозні втрати, не відмовляється від своїх зазіхань на Україну. Незначні територіальні здобутки та величезні втрати неспівмірні.

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Впертість росіян дивує світ