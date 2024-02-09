Путін віддав наказ брати за всяку ціну, – Черник пояснив, чому росіяни взялися за Авдіївку

Росіяни вчепилися за Авдіївку, бо Путін дав відповідний наказ. Така ситуація була з Бахмутом.

Про це в розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт Петро Черник. Він описав ситуацію біля Авдіївки як загрозливу, небезпечну, але водночас логічну та зрозумілу.

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Важливо виграти війну

Владімір Путін віддав наказ брати Авдіївку за будь-яку ціну. Така ж ситуація була з Бахмутом, що російські військові й робили.

"За будь-яку ціну вони його й взяли. 22 тисячі тільки ПВК "Вагнер" за 10 місяців поклав убитими. Це лише одна структура не кажучи про регулярні війська – вони втратили не менше. Якщо це все помножити на поранених, то виходить від 100 до 150 тисяч", – зазначив Черник.

Він додав, що росіяни продовжують втрачати колосальну кількість особового складу. Подібних цифр не було навіть у Другу світову війну.

"Тут є дуже важливий момент. Якщо навіть доведеться відходити з Авдіївки, катастрофи не буде. Ми дуже боялися, що як відійдемо з Бахмута, то все впаде. Ні, тримаємо околиці до тепер, противник у ніякий спосіб просунутися не може. На тому стоїмо вже добрий рік. Так, там (в Авдіївці – 24 Канал) дуже хороший укріпрайон, але якщо все ж таки буде прийняте зважене рішення – це далеко не катастрофа. Битви можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. І історія рясніє безліччю таких випадків", – зазначив військовий експерт.

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